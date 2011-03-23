Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На животноводство выделят 175,8 миллиона рублей
В этом году 668,3 млн рублей предусмотрено в краевом бюджете на развитие сельского хозяйства Приморского края. Поддержка оказывается в рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы».
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства края, 175,8 млн рублей будет выделено на развитие животноводства, 117,6 млн рублей – на развитие растениеводства.
На сохранение и повышение плодородия почв предусмотрено 150,6 млн рублей. В последнем случае краевой бюджет компенсирует сельхозтоваропроизводителям часть расходов на использование минеральных удобрений, средств защиты растений, подъем залежных земель. Эта мера поддержки помогает, в частности, растениеводам края провести весенне-полевые работы в максимально быстрые сроки.
98 млн рублей приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам и займам, выданным селянам на развитие производства. Это кредиты и займы на приобретение сельскохозяйственной мини-техники, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, семян и др.
На техническое перевооружение села направлено 109 млн рублей.
Еще одно важное направление программы - компенсации взносов при страховании посевов, птицы, техники и животных. Объем поддержки из краевого бюджета на это направление составил 16,5 млн рублей.
50 млн рублей выделено на обеспечение молодых семей собственными квартирами.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Пострадавшим от тайфуна приморцам спишут пени и штрафы по кредитам
- В Приморье детям дали банковские карты в руки
- Пострадавшие от тайфуна приморцы уже получили более 1,1 миллиона рублей
Новости раздела
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
- Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
- Инвестиции отчаяния
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала