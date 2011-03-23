На животноводство выделят 175,8 миллиона рублей

В этом году 668,3 млн рублей предусмотрено в краевом бюджете на развитие сельского хозяйства Приморского края. Поддержка оказывается в рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы».

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства края, 175,8 млн рублей будет выделено на развитие животноводства, 117,6 млн рублей – на развитие растениеводства.

На сохранение и повышение плодородия почв предусмотрено 150,6 млн рублей. В последнем случае краевой бюджет компенсирует сельхозтоваропроизводителям часть расходов на использование минеральных удобрений, средств защиты растений, подъем залежных земель. Эта мера поддержки помогает, в частности, растениеводам края провести весенне-полевые работы в максимально быстрые сроки.

98 млн рублей приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам и займам, выданным селянам на развитие производства. Это кредиты и займы на приобретение сельскохозяйственной мини-техники, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, семян и др.

На техническое перевооружение села направлено 109 млн рублей.

Еще одно важное направление программы - компенсации взносов при страховании посевов, птицы, техники и животных. Объем поддержки из краевого бюджета на это направление составил 16,5 млн рублей.

50 млн рублей выделено на обеспечение молодых семей собственными квартирами.