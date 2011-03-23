Росбанк временно отменил комиссию

До 31 мая 2011 года Росбанк отменяет комиссию за выдачу ипотечного кредита в рублях по программам «Рублевый» и «Экономный». Ставка по кредиту составляет от 10% годовых.

Предложение распространяется на наиболее востребованные ипотечные программы на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья. Кредит выдается в рублях на срок до 25 лет под залог приобретаемого жилья.