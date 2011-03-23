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Росбанк временно отменил комиссию
23 Марта 2011, 12:38 | Приморье
До 31 мая 2011 года Росбанк отменяет комиссию за выдачу ипотечного кредита в рублях по программам «Рублевый» и «Экономный». Ставка по кредиту составляет от 10% годовых.
Предложение распространяется на наиболее востребованные ипотечные программы на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья. Кредит выдается в рублях на срок до 25 лет под залог приобретаемого жилья.
Автор: По сообщениям информагентств
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