«Письма счастья» получат работающие пенсионеры Приморского края

ПРИМОРЬЕ, 23 января, ZRPRESS. В Приморском крае начался второй этап информирования застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе обязательного пенсионного страхования.



В этот раз Пенсионный фонд РФ рассылает извещения застрахованным лицам, которые имеют только страховую часть индивидуального лицевого счета. В основном в эту категорию входят работающие пенсионеры. Всего в ходе этой информационной кампании «письма счастья» должны будут получить 190 тысяч застрахованных лиц.

Направляя такие письма – извещения, Пенсионный фонд Российской Федерации предоставляет гражданину возможность ознакомиться с реальным состоянием его лицевого счета, увидеть, сколько страховых взносов перечислил за него работодатель. Ведь именно с учетом этой суммы производится ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров.

Напомним, что извещения ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета гражданин может получить только в том случае, если работодатель, предоставляя каждый квартал отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации, верно указал его адрес, по которому необходимо доставить письмо. Если адрес не актуальный, письмо не найдет адресата.