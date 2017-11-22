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Приморцы закредитованы ипотекой
Несмотря на то, что, по данным рейтинговых агентств Приморский край входит в число регионов России с самой недоступной ипотекой, все же количество квартир, купленных в кредит, в регионе постоянно растет. Эксперты считают эту тенденцию негативной.
- Доля квартир, приобретенных в ипотеку, в регионе высока, даже слишком высока, - считает директор РА «Городской риэл-
торский центр» Сергей КОСИКОВ. – И она постоянно растет. Отмечается закредитованность населения: люди выставляют на продажу даже квартиры, за которые ипотека еще не выплачена.
В Приморском крае, по данным Центрального Банка РФ, за восемь месяцев 2017 года ипотечное кредитование приросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года: по последним данным от ЦБ РФ приморцам выдано около 7 тыс. ипотечных кредитов в 2017-м.
Как отмечают эксперты, один из самых популярных продуктов на рынке ипотеки Приморья является рефинансирование ипотечных кредитов.
- Эта услуга, а точнее возможность изменить текущую ставку по ипотеке на меньшую, пользуется в Приморье большим спросом, - отметил начальник Управления ипотечного кредитования Примсоцбанка Илья ТКАЧУК. - В 2011-2016 гг. ипотека выдавалась по ставкам 12-14%, и нынешние ставки для населения более предпочтительны. В частности, текущие ставки в нашем банке (9-9,5%) более, чем на 3 п.п. ниже ставок по действующим кредитам, что создает стимулы для рефинансирования. При этом ежемесячный платеж по кредиту возможно снизить до 20%, к примеру, в случае снижения ставки с 12,5 до 9,5%.
Как добавил Косиков, Приморский край – действительно один из самых неблагоприятных регионов в плане доступности жилья, но дело здесь вовсе не в ипотечных ставках.
- Логично, что в таком рейтинге мы занимаем одно из последних мест, - прокомментировал Косиков. – Но ведь дело не в высоких процентных ставках по ипотеке. Последние, напротив - сравнительно невысоки и сопоставимы со ставками в других регионах. Основная причина недоступности жилья (что в ипотеку, что без нее) – высокие цены на недвижимость при низких реальных доходах населения.
По данным РА «Городской риэлторский центр», средняя стоимость квадратного метра жилья во Владивостоке на ноябрь 2017 составила 95 тыс. 757 рублей. Самый дорогой метр, по традиции, в гостинках – 100 тыс. 366 рублей. В среднем квартира во Владивостоке обходится в 4 млн 976 тыс. рублей. Средняя ставка по ипотеке при этом составляет 11%.
По мнению экспертов, Владивосток продолжает лидировать в рейтинге городов с самым дорогим жильем наравне с Москвой и Санкт-Петербургом вопреки тому, что уровень зарплат, уровень жизни, уровень развития инфраструктуры и медицины здесь значительно ниже, чем в столичных городах. Причина этому, конечно же, теплое море, как и в Сочи.
- Цены на типовые квартиры во Владивостоке потихоньку снижались почти полтора года. И только последние несколько месяцев пошли слегка «в рост», - отметил Косиков. - Сейчас индекс стоимости – 95 700 руб/кв.м. (год назад он был 95 570 руб/кв.м.). Реальные цены сделок отличаются от «рекламных» в среднем на 4-5% (год назад 5-7%). И ни дешевая (относительно) ипотека, ни обещания массового строительства кардинально ситуацию не меняют. Срок продажи ликвидной квартиры с нормальной рыночной ценой составляет от 3 до 5 месяцев. Регулярно случается и быстрее, но в том случае, если в сегменте мало конкурентов. На нормальном активном рынке срок от начала продвижения до сделки был в среднем около трех месяцев. Но у нас с весны 2015 года и спрос поменьше, и предложений побольше.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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