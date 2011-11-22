Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Высокий процентный рост от НОМОС-РЕГИОБАНКа
Новый вклад «НОМОС-ПРОЦЕНТНЫЙ РОСТ» можно назвать осенним хитом в линейке депозитных продуктов. Особенность этого вклада в увеличении процентной ставки после его первого продления.
Вклад открывается на сумму от 10 тыс. рублей/$400/300 евро сроком на 6 месяцев под 6,75% в рублях, 3,70% в долларах США/евро годовых.
При первом перезаключении вклада увеличение ставки в рублях составит 2,5%, в долларах США и евро - 1,3%. Таким образом, на второй срок доходность составит 9,25% годовых в рублях, 5% в долларах США и в евро.
Условия вклада предусматривают размещение денежных средств на шесть месяцев без возможности пополнения и расходования.
При досрочном расторжении вклада проценты начисляются по ставке 2,5% в рублях, 1% в долларах США и евро.
По истечении срока действия вклада, договор считается перезаключенным на тот же срок, на условиях, действующих в банке на момент перезаключения договора, за исключением первого перезаключения.
Выбрать наиболее подходящий вариант размещения средств, рассчитать доходность вам помогут специалисты НОМОС-РЕГОБАНКа. Заполните предварительную заявку на вклад на сайте банка и с вами свяжутся по телефону в удобное для вас время.
Новости тематики
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Пострадавшим от тайфуна приморцам спишут пени и штрафы по кредитам
- В Приморье детям дали банковские карты в руки
Новости раздела
- Глава Приморья предложил Сбербанку увеличить число банкоматов в крае
- Для приморцев, выплачивающих ипотеку, выделены десятки миллионов рублей
- "В Приморье появится социальная карта"
- Касса банкомат не заменит
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток