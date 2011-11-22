Высокий процентный рост от НОМОС-РЕГИОБАНКа

Новый вклад «НОМОС-ПРОЦЕНТНЫЙ РОСТ» можно назвать осенним хитом в линейке депозитных продуктов. Особенность этого вклада в увеличении процентной ставки после его первого продления.

Вклад открывается на сумму от 10 тыс. рублей/$400/300 евро сроком на 6 месяцев под 6,75% в рублях, 3,70% в долларах США/евро годовых.

При первом перезаключении вклада увеличение ставки в рублях составит 2,5%, в долларах США и евро - 1,3%. Таким образом, на второй срок доходность составит 9,25% годовых в рублях, 5% в долларах США и в евро.

Условия вклада предусматривают размещение денежных средств на шесть месяцев без возможности пополнения и расходования.

При досрочном расторжении вклада проценты начисляются по ставке 2,5% в рублях, 1% в долларах США и евро.

По истечении срока действия вклада, договор считается перезаключенным на тот же срок, на условиях, действующих в банке на момент перезаключения договора, за исключением первого перезаключения.

Выбрать наиболее подходящий вариант размещения средств, рассчитать доходность вам помогут специалисты НОМОС-РЕГОБАНКа. Заполните предварительную заявку на вклад на сайте банка и с вами свяжутся по телефону в удобное для вас время.