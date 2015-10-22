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Семьи Приморья могут получить 20 тыс. рублей из средств материнского капитала
Городские и районные управления ПФР в Приморском крае продолжают принимать заявления на предоставление единовременной выплаты из средств материнского капитала в размере 20 тыс. рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу отделения ПФР по Приморскому краю.
Уже принято более 28 тыс. заявлений на общую сумму 573 млн рублей. Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут все семьи, которые получили или получат право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года, и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления расходования капитала.
При решении получить единовременную выплату заявление в Пенсионный фонд необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года. Подать заявление могут все проживающие на территории края владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата.
В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата на материнский капитал. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 20 тыс. рублей или сумма остатка на счете владельца сертификата, если она составляет менее 20 тыс. рублей. Эти деньги семьи смогут использовать на повседневные нужды.
В Приморском крае сертификатом на материнский капитал владеют более 82 тыс. приморских семей.
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