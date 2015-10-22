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Кому ожидать повышения зарплаты?

22 Октября 2015, 11:32 | Приморье

Проведенный порталом HeadHunter опрос показал, в каких областях работодатели планируют повысить заработную плату. Самый высокий процент – в автомобильном бизнесе: там повысить зарплату планируют 100% опрошенных. На втором месте медицина – 89%. Третье место делят машиностроение и электроника – 83%, четвертое место занимают строительство и IT – 70%, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Повышать зарплату будут выборочно. Те, у кого больше компетенций и богаче опыт, получат наибольшую прибавку.

Но есть организации, которые, напротив, хотят снизить заработную плату. Снизить оплату труда планируют 50% опрошенных компаний в телекоммуникациях, услугах для бизнеса, СМИ, маркетинге и производстве пищевых товаров.

По мнению экспертов, такой прогноз довольно размытый. Зачастую работодатели говорят о повышении заработной платы в целях улучшить настрой сотрудников, но вовсе не собираются предпринимать какие-либо действия. Увеличение оплаты труда реально лишь в тех сферах, где в следующем году будет высокий спрос на услуги или товары. Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, рост цен и снижение потребительского спроса, сделать такой далекий прогноз могут далеко не все организации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: зарплата  кризис 



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Комментарии

  • Местный07:04, 23.10.2015#

    Врачи хорошо и на взятках кормятся.

  • Саныч07:15, 23.10.2015#

    Некоторые подняли платный прием до 2500руб. и живут припеваючи. Песня о том что врачи бедно живут -вранье.

  • нью тон20:56, 23.10.2015#

    а учителям опять сосать свою многоурочную лапу?

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