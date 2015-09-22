Почти две тысячи депозитов открыли предприятия Приморья в Сбербанке

С начала 2015 года объем привлеченных средств корпоративных клиентов в крае превысил 25 миллиардов рублей

На долю малого и микробизнеса края приходится 23% депозитного портфеля корпоративных клиентов в Сбербанке, или почти 4 млрд рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Средства среднего и крупного бизнеса формируют 8% привлеченных средств, а крупнейшие клиенты региона с годовой выручкой более 15 млрд рублей доверяют Сбербанку в общей сложности более 17,7 млрд рублей, что составляет 69% портфеля депозитов корпоративных клиентов.

«Сбербанк в Приморье предлагает предприятиям края широкую депозитную линейку в российской и иностранной валюте, - рассказала Юлия БЕДНАРСКАЯ, начальник управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ПАО Сбербанк. - Примечательно, что более 95% депозитов в Сбербанке предприятия Приморья открывают дистанционно. Возможность открывать депозиты в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» появилась у представителей бизнеса в феврале 2015 года. С первого месяца такая форма работы с банком завоевала популярность среди наших клиентов. Разместить временно свободные средства на депозите через интернет-банк можно всего за пять минут, а ставка по такому депозиту будет выше, чем при открытии счета в отделении банка».

Сегодня Сбербанк в Приморье занимает более 34% рынка привлечения денежных средств юридических лиц в крае. Это говорит о высоком уровне доверия предприятий к банку и привлекательности финансовых инструментов Сбербанка для юридических лиц с любым масштабом бизнеса. Размещение денежных средств предприятий на депозитах Сбербанка позволяет бизнесу обеспечить дополнительную доходность собственных средств, одновременно сохранив необходимый уровень ликвидности. Такой эффективный инструмент планирования обеспечивает оптимальное распределение денежных потоков.





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