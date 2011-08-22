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«Россия» открыла два агентства в Приморском крае
22 Августа 2011, 01:10 | Приморье
Филиал ОСАО «Россия» во Владивостоке открыл два новых территориальных агентства в городах Лесозаводске (на ул. Будника, д. 121) и Уссурийске (на ул. Чичерина, д. 76).
Агентства будут оказывать услуги по страхованию имущества и ответственности физ- и юрлиц, а также по страхованию каско и ОСАГО, сообщает «Россия».
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