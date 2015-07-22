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Жители Приморья открывают депозиты, несмотря на снижающуюся доходность

22 Июля 2015, 17:00 | Приморье

Ставки по рублевым депозитам в разгар лета оказались не такими привлекательными, как в начале года, что обусловлено снижением ключевой ставки Центробанка. Несмотря на это, банки активно привлекают деньги населения, чему способствуют и всевозможные сезонные акции, и желание населения зафиксировать доходность перед возможным дальнейшим снижением, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как отмечают банкиры, в начале года наблюдалось значительное сжатие депозитного портфеля: колебания курсов валют, спад практически во всех отраслях экономики не позволяли населению делать сбережения в больших объемах, даже несмотря на очень привлекательные предложения банков (когда доходность по краткосрочным вкладам доходила до 22%). С апреля ситуация начала стабилизироваться, что привело к притоку средств населения в банки.

«В начале года, как и у большинства коммерческих банков, наблюдалось падение депозитного портфеля. Но в силу регулярного мониторинга ситуации Совкомбанк своевременно реагирует на особенности рынка спроса депозитных продуктов, на текущий момент ситуация планомерно стабилизируется. Депозитный портфель банка имеет динамичный характер с кратковременными падениями и возобновляемым ростом», - рассказала руководитель департамента маркетинга и развития розничного бизнеса ПАО «Совкомбанк» Наталья ВАСИЛЬЕВА.

По словам директора банка по Приморскому краю - вице-президента ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ) Анны ТАЛЫЗИНОЙ, в банке в течение полугодия наблюдался неравномерный прирост: минимально - в феврале и марте, когда в большей степени речь шла об удержании вкладчиков, и максимально - в мае и июне, когда АТБ значительно прирос не только по сумме вкладов, но и по клиентской базе. Высокому приросту в последние месяцы способствовало и то, что АТБ к майским праздникам запустил интересный, особенно выгодный вклад.

Досье "Золотого Рога": Средняя ставка по рублевым депозитам в десяти крупнейших банках страны упала с 15,63% в конце декабря до 11,59% в начале июня. При этом приток средств на депозиты растет, так как клиенты стараются зафиксировать выгодные ставки, опасаясь их дальнейшего падения. По данным Центробанка, рублевые и валютные вклады физических лиц в российских банках за январь - май 2015 года выросли на 4,5% и составили к 1 июня 19 трлн 383,2 млрд рублей.

Сроки открываемых депозитов с начала года также немного подкорректировались. Если в начале года, в условиях нестабильной ситуации на рынке депозитов физических лиц, клиенты в основном отдавали предпочтение краткосрочным предложениям, то сейчас тенденция постепенно меняется, рассказали газете «Золотой Рог» в Примсоцбанке. Все большее число клиентов отдает предпочтение долгосрочным вкладам - от года и более.

«В начале года в банках происходило очень сильное, практически ежедневное изменение ставок для физических лиц, - отмечает Анна Талызина. - В январе-феврале ставки были существенно выше, чем средние за 2014 год. Так как надолго фиксировать такой высокий уровень ставок банки были не готовы, то самые выгодные предложения давали по краткосрочным вкладам. В связи с этим в начале года клиенты предпочитали размещать деньги на короткие вклады - 1-3 месяца. Однако с апреля ситуация уже более-менее стабилизировалась, и сейчас вкладчики размещают денежные средства на более долгие сроки. Годовой депозит - самый распространенный случай».

Преобладающая валюта вкладов в Приморском крае по-прежнему рубли. Как отмечают специалисты, если прирост депозитов в валюте в какой-то период и был, то незначительный. Так, например, в Морбанке с декабря 2014 года соотношение валютных и рублевых вкладов практически не изменилось. С января наблюдается рост рублевых вкладов по отношению к валютным, рассказал управляющий филиалом ОАО «Морской Банк» во Владивостоке Константин ПОРУБЛЕВ. В первую очередь связано это с тем, что ставки по рублевым депозитам традиционно выше, к тому же рубль - это основная валюта для населения, в которой оно получает доход и планирует траты.

«Безусловно, большая часть вкладчиков держит вклады в национальной валюте. Это и понятно, клиенты получают доход в рублях и тратят их тоже в рублях. Когда курс сильно колебался, конвертация «туда - обратно» была дорогостоящей, банки пытались себя обезопасить от резкого изменения курса и ставили высокую маржу. Также тяжело было предугадать, что будет с курсом, поэтому в целом пропорция в пользу рублевых вкладов сохранялась на всем периоде с несущественными колебаниями», - объяснила Анна Талызина.

О том, что валютные вклады - не самый популярный вид вложений, говорит и политика некоторых банков, действующих на территории Приморья. Так, например, «Совкомбанк» принимает денежные средства для размещения во вклады только в рублях. Данная тенденция сохраняется с 1 декабря 2014 года, когда в целях оптимизации издержек банк принял решение прекратить работу с наличной иностранной валютой.

Как отметил Константин Порублев, динамика рынка вкладов в этом году будет зависеть от многих факторов: дальнейшее развитие геополитической ситуации, доступность и разнообразие источников фондирования, изменение цен на нефть, изменение курса рубля относительно других валют. В ближайшее время основным индикатором ставок по вкладам будет служить ключевая ставка Центрального банка. Если ЦБ продолжит снижение ключевой ставки, вслед за ней будут снижаться и процентные ставки по вкладам.

Тем не менее рынок депозитов 2015 года банкиры оценивают весьма оптимистично. «Пессимистического настроя нет, и не может быть.  Мы приложим максимум усилий для сохранения количества вкладчиков и также привлечения к обслуживанию в банке новых клиентов», - поделилась Наталья Васильева.

Резких изменений как в одну, так и в другую сторону в ближайшее время специалисты не прогнозируют. Поэтому самый лучший вариант на сегодняшний день - зафиксировать текущую доходность по вкладам примерно на год. «В данный момент очень сузился рынок кредитования, в связи с чем в банках будет формироваться так называемая «избыточная ликвидность», то есть излишек привлеченных денежных средств, что всегда приводит к снижению стоимости привлекаемых денег», - отмечает Анна Талызина.

Анна РЫКОВА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Анна Рыкова
Теги: банки  депозиты  доходы 






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