"Приморье" оценили в 3,25 миллиарда рублей

Супруга экс-губернатора Приморья может повторить попытку избавиться от миноритариев в подконтрольном банке

Акционеры банка «Приморье» на внеочередном собрании 15 августа рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, а также утвердят бизнес-план развития на 2013-2015 годы. Объемы допэмиссии банк не раскрывает, известно лишь, что акции будут размещаться по цене 13 тыс. рублей за одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей, что соответствует оценке банка в 3,25 млрд рублей.

В настоящее время уставный капитал банка «Приморье» составляет 250 млн рублей, он разделен на 250 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей. Супруге экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 54,17% акций банка «Приморье». Компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 11,46%, чешской CDV CZ S.R.O. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,27%.

Напомним, что три года назад Лариса Белоброва была готова заплатить за одну акцию лишь 4,550 тыс. рублей, что соответствовало оценке всего банка в 1 млрд 137,5 млн рублей. Сейчас оценка выросла почти в 3 раза - до 3,250млрд. Собственный капитал кредитной организации на начало этого года составил 2 млрд 803,863 млн рублей, то есть сделку планируется провести с коэффициентом 0,9 к капиталу. Предложенная цена выше средневзвешенной биржевой цены на бирже.

«Увеличение капитала планируется осуществить в рамках стратегии развития бизнеса банка «Приморье», чтобы иметь больше возможностей для ее реализации, - прокомментировали в PR-службе кредитной организации. - Докапитализация связана с высокими темпами роста, который банк демонстрирует в течение нескольких лет, показывая себя надежным финансовым институтом. Банк «Приморье» сумел значительно повысить доходность и эффективность своего бизнеса: по итогам 2013 года чистая прибыль банка «Приморье» составила 482,7 млн рублей, что на 26% выше показателя предыдущего года».

Участники рынка считают, что допэмиссия может быть проведена в том числе и затем, чтобы размыть доли мелких акционеров, той же самой CDV CZ S.R.O. «Лариса Белоброва уже предпринимала попытку довести долю в банке «Приморье» до 100%, но не готова была тратить большие деньги. Сейчас, с учетом очередных дивидендов от банка «Приморье» и Находкинской БАМР, деньги, видимо, есть. Таким образом, Лариса Дмитриевна убивает двух зайцев - увеличивает долю в банке и заодно наращивает уставный капитал, что достаточно актуально в свете последних событий в банковской сфере России», - говорит один из дальневосточных банкиров.

Как уже сообщал «Золотой Рог», банк «Приморье» выплатит по итогам 2013 года дивиденды из расчета 160 рублей на акцию номиналом 1 тыс. рублей. По итогам 2012 года банк начислил 60 рублей на акцию. Таким образом, дивиденды увеличены в 2,7 раза. Всего на выплату дивидендов будет направлено 40 млн рублей, или 8,3% чистой прибыли за 2013 год (482 млн 752,691 тыс. рублей).

В годовом отчете банка «Приморье» говорится, что стратегической целью является дальнейшее укрепление лидирующих позиций в банковском секторе Приморья за счет реализации индивидуальной концепции развития.

Банк планирует активно сотрудничать с предприятиями наиболее перспективных для края отраслей, таких как рыбная промышленность, лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность, горнорудная промышленность, военно-промышленный комплекс, транспорт.

«Банк «Приморье», как региональный универсальный банк, не может не учитывать особую роль, которую играют и будут играть международные связи для всего народно-хозяйственного комплекса края. Поэтому наряду с определением приоритетных отраслей банк выделяет в качестве стратегически значимого направления деятельности обслуживание участников внешнеэкономической деятельности. В частности, одной из основных задач является дальнейшее развитие связей с Китайской Народной Республикой, Кореей, Японией, Сингапуром», - отмечает банк.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.