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В Приморье памятные и коллекционные монеты можно приобрести со скидкой до 70%

22 Июля 2013, 13:32 | Приморье

Только в первом полугодии этого года приморцы уже приобрели в Сбербанке свыше 3000 монет на общую сумму более  50 млн рублей.

В офисах Сбербанка в Приморье стартовала летняя распродажа монет из драгоценных металлов. Только с 22 июля по 4 августа памятные и коллекционные монеты можно приобрести со скидкой от 5 до 70%

Сбербанк предлагает клиентам свыше 300 наименований монет на любую тематику. Как отмечают эксперты, драгоценная монета является не просто оригинальным подарком, но и эффективным способом инвестирования средств, ведь с каждым годом ценность приобретения только возрастает, поскольку монета представляет все больший интерес для коллекционеров.

– Монеты из драгоценных металлов – это признанный во всем мире способ долгосрочного инвестирования средств, – комментирует начальник Управления обслуживания и продаж Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Анна Добрынина. – Дело в том, что инвестиционные монеты не облагаются налогом на добавленную стоимость и продаются в широком ценовом диапазоне – от полутора тысяч до сотен тысяч рублей, поэтому каждый может подобрать оптимальный для себя вариант.

Кроме того, монета может стать изысканным и эксклюзивным подарком, который доставит удовольствие родным, друзьям, партнерам по бизнесу и, конечно же, коллекционерам.

Распродажа проводится во всех офисах банка в Приморском крае. Размер скидки зависит от наименования монеты и ее состояния. В распродаже участвуют монеты самой разнообразной тематики: культура и искусство, история и география, архитектура и животный мир, спорт и космос, знаки Зодиака и Восточный календарь, и т.д. Стоит отметить, что только в первом полугодии этого года приморцы уже приобрели в Сбербанке свыше 3000 монет на общую сумму более  50 млн рублей.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

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Теги: драгоценные металлы  сбербанк  коллекция 






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