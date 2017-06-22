Региональные банки в Приморье наращивают капитал

Суммарный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций, зарегистрированных на территории Приморского края, за 1 квартал 2017 года увеличился на 6,9% и составил 16 млрд рублей, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.

Выросла и прибыль региональных банков: за первый квартал 2017 года их финансовый результат достиг 0,7 млрд рублей, в то время как за аналогичный период предыдущего года – 0,4 млрд рублей. При этом прибыль всего банковского сектора региона оказалась на 21% меньше итогов 1 квартала прошлого года, составив 1,6 млрд рублей. 58% прибыли приходится на филиалы инорегиональных банков.

По сравнению с 1 января 2017 года на 9,1%, до 232 млрд рублей, уменьшился объем совокупных активов/пассивов. Общий объем привлеченных средств снизился на 5,4%, до 185,1 млрд рублей, главным образом за счет уменьшения объема средств юридических лиц. Основными составляющими структуры пассивов банковского сектора края остаются сбережения населения (46,6%) и средства юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (30,9%).

Основными вложениями участников банковского сектора Приморского края остаются кредиты юридическим лицам – некредитным организациям и населению. Удельный вес этих кредитов в совокупных активах по сравнению с началом года почти не изменился и составил 38,4% и 22% соответственно. Объем кредитов, предоставленных банками бизнесу, за 1 квартал этого года уменьшился на 12,3% и составил 89,1 млн рублей.Объем кредитов, выданных населению, сократился на 0,8% до 51 млрд рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток