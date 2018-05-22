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Для Белобровой кризис закончился
Успешная работа банка «Приморье» позволяет выплачивать дивиденды второй год подряд
Супруга экс-губернатора Приморья Лариса БЕЛОБРОВА может получить по итогам 2017 года около почти 68 млн рублей дивидендов от контролируемого ей банка «Приморье». Сумма выплат идентична прошлогодним. А вот по итогам 2015 года банк «Приморье» получил чистый убыток по РСБУ в размере 608,432 млн рублей, дивиденды не выплачивались.
Совет директоров банка «Приморье» рекомендовал акционерам на годовом собрании 22 июня принять решение направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 125 млн рублей из расчета 500 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 тыс. рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 126,182 млн рублей рекомендовано оставить в распоряжении банка.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока РФ. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. Уставный капитал кредитной организации составляет 250 млн рублей, он разделен на 250 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Супруге экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Ларисе Белобровой принадлежит 54,1684% акций банка, компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг, бенефициар - Сон Рён Фа) - 10%, чешской CDV CZ s.r.o. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,274%, Елене ПЕРЕДРИЙ – 6,2128%, Ольге ЛИНЕЦКОЙ – 6,1716%.
Отметим, что дивиденды от банка «Приморье» не основной доход г-жи Белобровой. На очереди также объявление дивидендов ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР). Правда, для этого рыбодобывающего монстра прошлый год оказался не совсем удачным - на фоне устойчивого рубля НБАМР получила лишь 562,273 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 4,9 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года.
В итоге совет директоров ПАО «НБАМР» рекомендовал акционерам на годовом собрании 1 июня утвердить решение о выплате дивидендов из расчета 347,76 рубля на каждую обыкновенную и 88,89 рубля на каждую привилегированную акцию номиналом 45 рублей. В том числе дивиденды на простые акции предусматривают выплату 272,13 рубля по итогам 2017 года и 75,63 рубля за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют круглогодичный промысел в морях Тихого океана, в районе Курильских островов и Восточного побережья Японии. Основными объектами промысла являются минтай, лемонема, кальмар, макрурус, сельдь. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора. 86,6048% уставного капитала (88,2211% обыкновенных акций) ПАО «НБАМР» принадлежит зарегистрированному в Москве АО «Дальинвестгрупп» (Москва), 75% капитала которого, по последним доступным данным принадлежат г-же Белобровой.
Белоброва Лариса Дмитриевна – супруга экс-губернатора Приморья, бывшего замминистра регионального развития Сергея Дарькина (ныне возглавляет ПАО «ТИГР»). После окончания театрального факультета Дальневосточного государственного института искусств в 1987 году Белоброва устроилась актрисой в Приморский академический краевой драмтеатр им. М. Горького, где работает по сей день. После избрания Дарькина губернатором в 2001 году его бизнес перешел супруге.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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