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Вице-губернаторы Приморья вывернули карманы

22 Мая 2015, 15:00 | Приморье

Газета «Золотой Рог» завершает обзор деклараций приморских чиновников. На неделе о своих доходах публично отчитались вице-губернаторы региона.

Большинство из них в 2014 году стало зарабатывать больше, однако темпы роста доходов чиновников вряд ли угонятся за инфляцией. А самый финансово успешный в минувшем году представитель вице-губернаторского корпуса Александр КОСТЕНКО и вовсе покинул ряды исполнительной власти.

Напомним, что в 2014 году среди вице-губернаторского корпуса произошла ротация – в отставку ушли Сергей СИДОРОВ, Ирина ВАСИЛЬКОВА и Владимир БАЛАН. Поэтому под отчет в этом году они, само собой, не попали. Еще один отставник, бывший первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, в феврале сменивший пост первого вице-губернатора Приморья на кресло в краевом парламенте, за 2014 год заработал 3,07 млн руб. Доходы супруги Александра Костенко за тот же период составили 41,4 млн руб.

У трех из оставшихся на своих должностях заместителей главы региона в 2014 году доходы практически не изменились по сравнению с 2013 годом. Александр РОЛИК, в чье ведение входит внутренняя политика, заработал 3,63 млн руб. против 3,35 млн руб. годом ранее. Курирующий силовые структуры Александр ЛОСЬ получил 3,36 млн руб. вместо 3,25 млн руб., но к двум автомобилям и квартире в собственности у семьи вице-губернатора добавился жилой дом площадью 429 кв. м. Куратор сельского хозяйства Сергей СИДОРЕНКО также незначительно увеличил заработок – с 2,71 до 2,78 млн руб., сократив при этом автопарк своей семьи на один из трех автомобилей.

Есть и те, кто после перехода в ранг вице-губернатора стал зарабатывать меньше. Например, доход первого вице-губернатора Василия УСОЛЬЦЕВА по итогам 2014 года снизился с 5 до 3,7 млн руб., а количество находящихся в собственности объектов недвижимости уменьшилось.  Меньший доход, чем в 2013 году, задекларировал вице-губернатор Сергей НЕХАЕВ – 1,42 млн руб. Недвижимости и транспортных средств в собственности у чиновника нет. А вот Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, первую половину 2014 года работавшая в Совете Федерации, заработала свыше 3,1 млн руб., что немногим больше 2013 года (2,87 млн руб.). Больше стал зарабатывать и назначенный в 2014 году вице-губернатор Олег ЕЖОВ, «выросший» с должности директора департамента градостроительства ПК, - 2,27 млн руб. против 1,7 млн руб. годом ранее. Однако недвижимости и транспортных средств у него в собственности, как следует из декларации, нет.

Наиболее значительный рост величины дохода отмечен у вице-губернатора Алексея СУХОВА – с 2,67 до 7,78 млн руб. Заметно улучшил показатели и его коллега Павел СЕРЕБРЯКОВ – с 673 тыс. руб. в 2013 году до 2,56 млн руб. в 2014-ом. Семья вице-губернатора обладает самым внушительным парком техники, который в минувшем году пополнился мотоциклом BMW K1600GTL Exclusive.

Наконец, новый вице-губернатор Евгений ВИШНЯКОВ, пришедший в администрацию Приморья позже остальных коллег, задекларировал доход в 1,58 млн руб. В собственности чиновника находятся земельный участок и объект незавершенного строительства, мотовездеход, моторная лодка и автоприцеп.

Ранее данные о своем материальном благополучии обнародовали депутаты Законодательного Собрания и губернатор Приморья Владимир Миклушевский. В 2014 году глава региона заработал 3,18 млн руб., а его супруга Ирина - 5,44 млн руб.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: декларация  зарплата  чиновники  доходы  приморье  транспорт 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:04, 21.05.2015#

    А как состояние Николая Дубинина? Хотим знать. :)

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:46, 21.05.2015#

    А Усольцев указал в декларации своюквартиру в Москве за 2 миллиона долларов?

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