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ВТБ нарастил финансирование предприятий в Приморье почти в 4 раза
По итогам 1 квартала 2016 года объем выданных приморским офисом ВТБ кредитов вырос до 6,32 млрд рублей с 1,7 млрд рублей в 1 квартале 2015 года (рост в 3,7 раза). Из них финансирование среднего бизнеса – 5,45 млрд рублей (рост в 3 раза), пишет Деловая газета "Золотой Рог" .
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Приморском крае на 1 апреля 2016 года составил 64,68 млрд рублей (увеличение на 47% к 1 апреля 2015 года). Портфель по среднему бизнесу вырос за аналогичный период в 2,5 раза до 24,57 млрд рублей.
В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют: оборонная промышленность (55%), торговля (20%), пищевая промышленность (включая рыбодобычу) (10,3%), транспорт и связь (5,3%), гостиничный сервис (4,7%), органы государственной власти (2,8%).
«Поддержка реального сектора экономики является приоритетом ВТБ, региональные предприятия-производители составляют 65% портфеля банка в Приморье. Сейчас мы расширяем кредитование предприятий пищевой отрасли, в том числе в рамках программы льготного финансирования малого и среднего бизнеса, реализуемой корпорацией МСП совместно с Банком России», - прокомментировал руководитель дирекции банка ВТБ по Приморскому краю Максим КОСТИН.
Банк ВТБ стал первым из российских банков, который начал финансировать предприятия малого и среднего бизнеса по программе, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. В рамках этой программы ВТБ уже предоставил региональным компаниям более 1 млрд рублей кредитов по льготным процентным ставкам 10-11% годовых.
Программа позволяет приморскому бизнесу получить по низким процентным ставкам кредит до 1 млрд рублей на срок до 7 лет на цели приобретения основных средств, модернизации производства или инвестиционные цели. Лимит в 1 млрд рублей действует в рамках одного кредита, то есть, каждый заемщик может получить несколько таких кредитов, если средств необходимо больше. На сегодня в работе в приморском офисе ВТБ 9 заявок на получение льготных кредитов на общую сумму более 1,7 млрд рублей. Банк планирует до конца 2016 года выдать в Приморье более 20 кредитов в рамках этой программы.
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