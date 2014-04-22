Специалисты рассказали, как можно сэкономить на ипотеке

Важно знать, что при получении ипотечного кредита существует ряд льгот, которыми можно и нужно пользоваться. Например, поддержкой при получении или выплате жилищного займа может стать материнский капитал. Также полезным окажется налоговый вычет в сумме 13% от стоимости покупки согласно договору купли-продажи.

По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, с начала 2014 года свыше 2 тыс. приморских семей получили государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал. А начиная с 2007 года их количество превысило 64 тыс. Частично или полностью материнским капиталом в 1 квартале 2014 года распорядились более 1 тыс. семей, за весь период действия Программы государственной поддержки семей - уже более 19 тыс.

В соответствии с действующим федеральным законодательством право на материнский капитал имеют семьи, в которых второй или последующий ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. Однако само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Если в 2007 году его размер составлял 250 тыс. рублей, то в 2014 году - уже 429 тысяч 408 рублей 50 копеек.

«Материнский капитал может использоваться как в качестве первоначального взноса, так и для текущих платежей по кредиту (за исключением штрафов, комиссий, пеней и неустоек за ненадлежащее исполнение обязательств по жилищному кредиту). Для семей с материнским капиталом в банке действует специальная программа «Ипотека плюс материнский капитал». По своим условиям она похожа на типовые программы «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья», просто к обычному пакету документов добавляются государственный сертификат на материнский капитал и документ из территориального органа Пенсионного фонда РФ об остатке средств материнского капитала», - говорит Юрий ГОВОРУШКО, пресс-секретарь Приморского отделения ОАО «Сбербанк России»

В среднем каждая пятая ипотека оформляется с внесением материнского капитала в качестве первоначального взноса. Кроме того, многие семьи, у которых рождаются дети уже после оформления ипотеки, используют материнский капитал для погашения задолженности.

«Материнский капитал заемщики, как правило, используют на погашение ранее полученного ипотечного кредита. Наравне с этим Дальневосточный банк предлагает ипотечные кредиты с привлечением материнского капитала в качестве первоначального взноса по кредиту. Причем по данной программе заемщик еще получает возможность оформить кредит со сниженной процентной ставкой на 1,5-2%», - рассказал Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ, начальник департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного банка.

Кроме того, в соответствии с Налоговым кодексом РФ при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке жилья собственник может получить вычет в сумме 13% от стоимости покупки согласно договору купли-продажи, максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 260 тыс. рублей (13% от 2 млн рублей).

Налоговые вычеты также распространяются на сумму процентов, уплаченных по целевому ипотечному кредиту, предоставленному не только на покупку/строительство, но и на рефинансирование ранее полученных ипотечных кредитов. Величина вычета - 13% от фактически произведенных расходов по уплате процентов согласно договору займа (кредита), но не более 3 млн рублей.

«При оформлении ипотечного кредита сотрудники банка информируют клиента о данной возможности, которая поможет заемщику быстрее погасить кредит и сэкономить на выплатах. За получением имущественного налогового вычета заемщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации, заполнив налоговую декларацию и предоставив пакет документов. Независимо от региона получения кредита и приобретения квартиры перечень документов для предоставления в налоговую инспекцию единый, и сотрудники банка всегда помогут разобраться в нем. В банке заемщику необходимо получить справку об оплаченных процентах, от работодателя - справку о доходах по форме 2НДФЛ, остальной пакет документов - на руках у заемщика», - рассказала Людмила УЛАНОВА, управляющий директор ВТБ24 по ипотеке в Приморском крае.

Анна РЫКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.