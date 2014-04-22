Восточный экспресс банк будет сотрудничать с UnionPay

Возможные проблемы с картами Visa и MasterCard заставляют российскую финансовую систему искать альтернативу этим платежным системам. На прошлой неделе Восточный экспресс банк (КБ «Восточный») объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с UnionPayInternational, ведущей платежной системой Китая.

На первом этапе сотрудничества банк планирует осуществить эмиссию 300 тыс. дебетовых и кредитных карт, которыми можно будет воспользоваться в более чем 140 странах.

В дальнейшем планируется эмиссия кредитных карт в рамках системы потребительского кредитования для развития трансграничного бизнеса с Китаем и карт для состоятельных клиентов.

«Восточный» отмечает, что в отличие от других платежных систем важным преимуществом UnionPay является возможность прямой конвертации между юанями и рублями, что снизит затраты при оплате покупок и получении наличных в КНР до минимума.

Генеральный директор UnionPayInternationalЦай ЦЗЯНЬБО выразил надежду, что сотрудничество «Восточного экспресса» с UnionPay по эмиссии карт будет успешно развиваться и даст российским держателям карт дополнительные преимущества.

ЦБ РФ осенью 2013 года включил платежную систему UnionPay в реестр операторов платежных систем. Оператором является ООО «ЮнионПэй», расчетным центром - московский Банк Китая (Элос), операционным и платежным клиринговым центром - UnionPayInternationalCo. Ltd (Шанхай, КНР).

По словам председателя правления КБ «Восточный» Сергея ВЛАСОВА, карты международной платежной системы UnionPay позволят клиентам осуществлять выгодные расчеты как в России, так и при поездках по всему миру. Держатели карт UnionPay уже могут осуществлять транзакции в устройствах банка на территории России, так как между компанией и банком действует межхостовое соединение.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.