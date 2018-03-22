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Приморье находится в тяжелой ситуации, возглавляя сомнительный рейтинг регионов
Власти Приморского края вынуждены обратиться в Правительство России, сообщает деловая газета «Золотой Рог»
Вот уже несколько лет в Приморье не могут расплатиться с бывшими сотрудниками обанкротившегося оборонного завода «Радиоприбор». Долг предприятия по зарплате погашается постепенно, с привлечением бюджетных средств. В администрации Приморского края уже обратились в Правительство РФ с просьбой о выделении средств для погашения задолженности «Радиоприбора». Напомним, что общий долг предприятия перед своими сотрудниками составил 381,7 млн рублей, по данным Государственной инспекции труда. Копился он с 2014 года.
Тем временем, в семи организациях Приморья с начала этого года с долгами по зарплатам рассчитались. Свои деньги получили работники организаций, задействованных на объектах судостроительного комплекса «Звезда»: это ООО «Дальневосточное управление энергетическими системами», ООО «Комплексный завод строительных изделий», ООО «Стройсервис-ДВ», ООО «ВостокЭнергоХолдинг». Расплатились также ООО «Крот», ООО «Посейдон» и ООО «Тепловые сети Находка». Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморья, сумма погашенной задолженности составила почти 82 миллиона рублей.
Однако по данным Росстата общая статистика по долгам в Приморье неутешительная: общий долг по заработной плате в Приморье, по состоянию на 1 марта и по отношению к 1 февраля, вырос на 4 млн рублей и составляет сейчас 465 млн рублей. Так что Приморье по-прежнему лидирует в рейтинге регионов-должников по зарплате. На втором месте - Хабаровский край с долгом в 254,4 млн рублей и Санкт-Петербург с долгом 253,7 млн рублей.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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