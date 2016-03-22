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В банках Приморья из восточной валюты можно открыть счета только в юанях и иенах
Восточные валюты по-прежнему не вызывают ажиотажного спроса у приморцев, хотя за последние пять лет коммерческие банки сделали предложения на рынке депозитов вполне конкурентными, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
По словам начальника отдела розничных продаж филиала ББР Банка во Владивостоке Эллы ВОРОНКИНОЙ, сегодня основные валюты для размещения в депозиты - это рубли, доллары и евро. Несмотря на близость азиатского региона, вклады в прочих валютах (иены, юани, воны) остаются скорее экзотическим исключением.
По наблюдениям Алексея НЕСКРОМНЮКА, территориального руководителя по развитию ключевых клиентов Альфа-Банка во Владивостоке, спрос на депозиты в азиатских валютах практически отсутствует.
Директор территориального офиса Росбанка в Приморье Елена ЯКИМЕНКО констатирует, что значительных колебаний в доле валютных сбережений в 2015 году у клиентов банка не было. «Большая часть населения по-прежнему предпочитает сберегать в рублях - в валюте, в которой будет совершать дальнейшие покупки. Сбережения в валюте держат в основном состоятельные клиенты», - говорит банкир.
По словам Александра ВЯЛКОВА, управляющего банком ВТБ24 во Владивостоке, прежде чем принять решение об открытии линейки вкладов в иенах или юанях, банк должен изучить спрос на рынке восточных валют в сфере их покупки-продажи. В частности, ВТБ24 имеет 16 офисов в стране, которые совершают подобные операции для физических лиц с китайской национальной валютой. Во Владивостоке и Благовещенске, в частности, открываются новые точки продаж юаня. Так, в Приморье, совершая валютные операции по продаже-покупке китайской денежной единицы, ВТБ24 достиг объема валютной выручки в размере 5,5 млн юаней. Поэтому можно сказать, что спрос есть, и со временем можно рассматривать вопрос о возможности открытия депозитов в юанях в банке для частных лиц.
Вместе с этим в приморских банках можно открыть счета только в юанях и иенах. Воны пока остаются вне депозитной линейки. Надо заметить, что это не только родные дальневосточные и приморские банки, такие как Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), Примтеркомбанк, банк «Приморье», но и федеральные игроки рынка: ББР Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Связь-Банк, а также Банк Элос (Банк Китая). Чаще всего принимают вклады в юанях, и реже - в иенах. Вкладчикам китайской валюты предлагают более широкую линейку депозитов.
Банк Элос открывает счета от 5 тыс. юаней на срок от 90 до 360 дней под 1,25% - 1,75% соответственно. АТБ принимает вклады от 1 тыс. юаней под ставку 3,5% годовых на 367 дней. В банке «Приморье» вклад откроют буквально от 1 юаня под 3,5% на 385 дней. В ББР банке предлагают вклад «Поднебесный» от 3 тыс. юаней по ставкам от 0,75% до 2,45% годовых в зависимости от срока, вплоть до 2-х лет. Коммерческие банки предлагают, как правило, пополняемые вклады в юанях с капитализацией процентов.
Депозитные предложения для частных лиц в иенах не столь разнообразны. Сбербанк открывает для частных клиентов вклады на суммы от 1 млн иен под 0,01-1,3% годовых. А, к примеру, Промсвязьбанк имеет в своем перечне и вклады в юанях под 2-3% годовых для сумм от 500 тыс. Открыть счет в иенах возможно под 1,3-1,5% годовых на сумму от 10 млн иен.
Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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