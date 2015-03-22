Мошенники опустошили банковские карты жителей Приморья

Несколько десятков жителей Приморья минувшей ночью лишились своих средств, хранящихся на картах Сбербанка. Списание средств происходило из разных точек мира. Предположительно, мошенникам удалось похитить средства при помощи скимминговых устройств.

На различных форумах Владивостока, а также в соцсетях идет активное обсуждение происшествия среди жертв мошенников. Так, одна из пользовательниц портала "Владмама" сообщила: «Сегодня ночью получаю сообщение из банка о снятии денег с моей карты. Вернее, два сообщения. Первое - о неудачной попытке (превышен лимит), второе - об успешном снятии суммы. Я звоню в Сбербанк, в ходе беседы выясняется, что деньги были сняты в московском банкомате при помощи «серой» карты. Версий о том, как это могло произойти, оператор call-центра выдвинул много, вплоть до вскрытия хакерами моего телефона».

Как сообщают другие пользователи социальных сетей, оказавшиеся в числе жертв мошенников, незаконные списания происходили в Бостоне (США), Лондоне (Великобритания), Сан-Франциско (США) и других частях света. Впрочем, некоторым жертвам мошенников повезло: из-за больших «аппетитов» мошенников (суммы они указывали в долларах США) на некоторых картах не хватало средств для списания и Сбербанк успевал блокировать карты, подвергшиеся атаке.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного Сбербанка, банк принял оперативные меры по расследованию причин данных транзакций. «Пострадавшим клиентам необходимо обратиться в любой филиал Сбербанка России и составить претензионное обращение о несанкционированном списании средств с карты. По каждому обращению будет проведено оперативное расследование. Клиентам, пострадавшим от мошеннических операций, средства будут возмещены в полном объеме и в самое ближайшее время. В настоящее время Сбербанк России блокирует скомпрометированные банковские карты только тех клиентов, которые написали обращение в Банк», - говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

При этом сотрудники Сбербанка напоминают, что следование простым правилам обращения со своей банковской картой поможет сохранить деньги в целости и сохранности. Учитывая широкое распространение банковских карт, активизируются и мошенники, планирующие завладеть денежными средствами граждан. И поэтому точно так же, как и при обращении с наличными деньгами, при использовании банковской карты специалисты банка рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности, которые помогут избежать неприятностей.

Один из современных видов мошенничества с пластиковыми картами – это скимминг. Он подразумевает использование специальных устройств (скиммеров) для считывания данных карты – например, магнитной полосы или пин-кода. Устройства для считывания магнитной дорожки мошенники могут устанавливать в картоприемник на банкомате и в устройство считывания магнитной полосы при входе в банкоматную зону. Цель устройства, как несложно догадаться, – считывание данных вашей карты для последующего воспроизводства на поддельном носителе. Мошенники могут пользоваться устройствами не только для считывания магнитной полосы, но и для запоминания пин-кода при помощи накладной клавиатуры на стандартные кнопки банкомата или микрокамеры, расположенной на корпусе банкомата.

При этом вышеупомянутые накладные элементы всегда можно обнаружить, стоит только внимательно присмотреться к банкомату. Вот элементарные правила безопасности:

1. Старайтесь пользоваться одним и тем же банкоматом внутри отделения банка для снятия наличных средств. Если снимаете деньги в банкомате на улице, всегда проверьте его визуально на предмет микрокамер, которые выделяются с корпуса банкомата, подозрительных и необычных устройств на картоприемнике или клавиатуре.

2. Используйте карту в хорошо просматриваемых пространствах. Хорошо, если банкомат стоит в зоне наблюдения видеокамер.

3. Набирайте ПИН-код быстро и несколькими пальцами, всегда прикрывайте ввод кода рукой. Ваша задача – не дать понять мошеннику, какие цифры клавиатуры вы нажимаете.

4. Если вы активно пользуетесь картой, подключите уведомления о действиях со счетом к мобильному телефону (услуга называется «Мобильный банк). Таким образом, даже в случае возникновения неправомерного списания, вы сможете оперативно отреагировать и заблокировать карту.

5. По возможности, используйте карты с микрочипом.

При обнаружении на банкомате названных выше признаков установки скимингового оборудования (картоприемник внешне изменился, клавиатура несколько приподнялась над корпусом банкомата, на внутренних стенках банкомата появились некие посторонние предметы, напоминающие накладные видеокамеры) необходимо сообщить об этом специалистам банка. Этим вы обезопасите себя, предотвратите хищение денежных средств как со своего счета, так и со счетов других клиентов банка, поможете в задержании злоумышленников и гарантированно, в случае обнаружения скимминга, получите вознаграждение.

ZRPRESS.RU, Владивосток.