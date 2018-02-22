Время обзаводиться жильем

Чаще всего в Приморье ипотеку оформляют семьи с детьми, возраст родителей которых 25-38 лет

Спрос на ипотеку в 2017 году в Приморском крае вырос на 34%, сообщает Дальневосточное главное управление Центрального банка РФ. Всего в прошлом году оформлено 12 тыс. ипотечных кредитов. Приморцы активно решают свои жилищные проблемы, увеличивая сумму кредита (на 44% по сравнению с показателями годичной давности) и оформляя ипотеку на более долгий срок. Рефинансирование занимает третью часть рынка ипотечного жилищного кредитования.

Приморцев по-прежнему интересует вторичный рынок жилья. Хотя и смарт-жилье в строящихся домах, эти «новые русские гостинки» с одним окном по 20-25 кв. м на Ватутина, Чуркине и Эгершельде, также в тренде. Во Владивостоке уже сегодня предлагают такие квартиры с отделкой и двухуровневым исполнением. Некоторые банковские эксперты считают, что такое жилье подойдет холостякам 25-27 лет, и уже сегодня начинает пользоваться спросом.

Ставка располагает

Начальник департамента розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ выделяет следующие тенденции на рынке. В их числе увеличение размера и объема выдаваемых банками кредитов вследствие устойчивого спроса (динамика выдач ипотечных кредитов Дальневосточного банка в 2017 году в два раза превысила показатель 2016 года, а средней размер кредита увеличился в 1,2 раза). В общем объеме выдач ипотечных кредитов вырос и объем кредитов на рефинансирование, составив 30%.

Сегодня в Дальневосточном банке наблюдают устойчивый спрос на комбинированный кредитный продукт «рефинансирование ипотеки + потребительский кредит», который дает возможность не только улучшить условия уже имеющегося кредита, но и осуществить другие траты: на покупку мебели, ремонт квартиры и т.п. В качестве очевидных причин роста сделок Вячеслав Тогобицкий называет снижение процентных ставок по ипотечным кредитам вследствие снижения ключевой ставки Банка России.

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ отмечает, что за прошлый год жители региона оформили в ВТБ ипотечные кредиты на сумму 6,8 млрд рублей, что на 10% превышает показатели 2016 года. Средний размер кредита увеличился на 10% и составил во Владивостоке 2,4 млн рублей, по краю - 2,3 млн рублей.

По подсчетам руководителя Ипотечного центра банка «Приморье» Виктории ПОДОБА, средняя сумма ипотеки, предоставленная в банке «Приморье» в 2017 году составила 2,039 млн рублей, что выше аналогичного показателя 2016 года на 136,1 тыс. рублей. На 4,5 месяца вырос и средневзвешенных срок, на который оформлялись кредиты, в 2017 году он составил 176,7 месяцев. Средневзвешенная ставка снизилась сразу на 2,13% и составила 10,53%. Интересно, что ипотечные кредиты в банке активно оформляют индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса.

Оценивая работу своего подразделения, управляющий офисом «Владивостокский» банка «Российский капитал» Андрей ВЛАСОВ говорит о рекордном росте ипотечного кредитования в Приморье, которое он связывает, прежде всего, со снижением ставок по ипотеке. Риелторы, сотрудничающие с банком, отмечают, что приморцы в 2017 году стали покупать в ипотеку жилье большей площади. Средний размер кредита в банке зафиксирован на уровне 2,3 млн рублей. С 4 квартала 2017 года и по настоящее время наибольшей популярностью пользуется продукт «Рефинансирование проще».

В 2017 году Приморский филиал Россельхозбанка выдал 356 ипотечных кредитов на общую сумму 742 млн рублей, что превышает показатель 2016 года на 37%. В банке обращают внимание на увеличение популярности продукта «Рефинансирование ипотечных кредитов» - с момента старта в ноябре 2017 года данной программой воспользовались более 70 жителей Приморья на общую сумму более 128 млн рублей.

Новые гостинки или полноценные двухкомнатные?

Александр Вялков считает, что по-прежнему наиболее востребованным жильем среди населения является эконом-класс, именно поэтому значительную часть предложений застройщиков на рынке составляют дома с однокомнатными и двухкомнатными квартирами малой площади (smart-квартиры).

Виктория Подоба отмечает любопытную тенденцию - в целом по России выданные ипотечные займы распределяются следующим образом: 28,72% - на строящееся жилье и 71,28% - на приобретение готового жилья, а в Приморском крае аналогичные показатели составляют 16,91% и 83,09% соответственно, что говорит о высокой популярности приобретения жилья в ипотеку на вторичном рынке. В ВТБ также рассказывают о подобных показателях. Большинство кредитов (85%) выдано ВТБ в Приморье на покупку готовой жилой недвижимости.

В то же время заместитель директора Приморского филиала Россельхозбанка Алексей АНДРОНОВ говорит, что в кредитной организации особой популярностью пользуется ипотечный кредит на покупку первичного жилья. С начала года данным ипотечным кредитом воспользовались более 250 жителей города и края. По этой программе выдано 255 кредитов на сумму 530 млн рублей. Клиенты чаще всего приобретают квартиры в жилых комплексах Владивостока «Фрегат 2», «Восточный Луч», «Золотой Рог», «Изумрудный» и застройщиков «Главмонтажобъединение», «Ригель» - в Уссурийске.

По мнению Андрея Власова, клиенты не всегда акцентируют внимание на район, основным аргументом является цена и личные предпочтения (место работы, наличие развитой инфраструктуры).

Но первичный рынок жилья в Приморье не может по-прежнему выбиться в первые строчки, несмотря на более низкую стоимость. Все дело в том, что жилье на вторичном рынке предлагают с отделкой, а на первичном, как правило, - голые стены. Так, по данным Росстата в Приморском крае в 2017 году средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке составила 75,3 тыс. рублей (увеличилась на 7,1% по сравнению с 2016 годом), на вторичном рынке – 82,2 тыс. рублей (уменьшилась на 1% по сравнению с 2016 годом). По данным Домофонд.ру во Владивостоке средняя стоимость одного кв. м жилья на вторичном рынке в январе 2018 года составила 99,9 тыс. рублей.

По мнению Вячеслава Тогобицкого, стоимость жилья, оформляемого в ипотеку на вторичном рынке недвижимости, осталась без значительных изменений в сторону уменьшения. Наш собеседник предполагает, что могла незначительно увеличиться стоимость одно/двухкомнатных квартир, которые являются наиболее востребованными и доступными для большей части заемщиков. В Дальневосточном банке зафиксировали, что, как правило, ипотечный кредит оформляют семейные пары, а средний возраст заемщиков - 38 лет.

В то время как в банке Российский капитал обратили внимание, что более 50% заемщиков кредитной организации – замужние женщины, которые работают в коммерческих структурах, имеют как минимум одного ребенка, и совокупный доход семьи - более 60 тыс. рублей.

По наблюдениям специалистов Россельхозбанка, более 80 % ипотечных сделок совершают семейные люди, средний возраст 35 лет, имеющих одного или двух детей. 15% таких сделок совершается с участием материнского капитала.

Ожидания

«В текущем году ожидаем сохранение высокого спроса на ипотечные кредиты для приобретения готового жилья на первичном и вторичном рынке т.к. уже сегодня ставки в Дальневосточном банке по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 9,2%-9,5% годовых, при первоначальном взносе от 15%. Поскольку у многих заемщиков еще действуют ранее полученные кредиты под более высокие ставки, то соответствующие программы рефинансирования ранее полученных ипотечных жилищных кредитов, на наш взгляд, будут пользоваться спросом. Уже в марте 2018 года банк собирается внедрить программу «Семейная ипотека с государственной поддержкой» после получения аккредитации Министерства финансов РФ.», - такие прогнозы озвучивает Вячеслав Тогобицкий.

Другие субъекты ипотечного рынка Приморья также готовы приступить к выдачам «Семейной ипотеки», тем более, что льготная ставка 6% может быть продлена до 8 лет при рождении третьего ребенка вслед за вторым до 2022 года. Однако максимальный размер кредита – 3 млн рублей - по мнению некоторых экспертов, может сдержать рост подобного продукта. Для большой семьи в 5 человек требуется площадь не менее 100 кв. м. Подобные квартиры, например, во Владивостоке стоят никак не меньше 8,5 млн рублей.