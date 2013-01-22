Финансово-банковскому образованию в Приморье 20 лет

Переход экономики страны к рыночным методам хозяйствования потребовал создания инфраструктуры, неотъемлемым элементом которой являются финансовые институты – банки, инвестиционные, пенсионные фонды, лизинговые и страховые компании, налоговые и бюджетные организации и т.д.

По мере развития банковского сектора развивалась и совершенствовалась система подготовки кадров в регионе. Идеологом, инициатором и исполнителем создания системы подготовки кадров для Приморского края и Дальневосточного региона в области финансов выступил начальник Главного управления Банка России по Приморскому краю Виктор РУДЬКО-СИЛИВАНОВ. Было принято решение создать систему подготовки кадров по направлению «Финансы и кредит» на базе Дальневосточного института советской торговли. В начале 1990-х годов ДВИСТ, а позднее Дальневосточный коммерческий институт (ДВКИ), был признан самым сильным вузом по подготовке экономистов, именно он стал базовой площадкой для реализации образовательных программ различного уровня по специальности «Финансы и кредит».

В ведущем экономическом вузе при тесном сотрудничестве с Главным управлением Банка России по Приморскому краю был сформирован уникальный учебный комплекс подготовки кадров для финансово-банковского сектора и бизнес-структур всего Дальнего Востока.

В сентябре 1992 года в структуре Дальневосточного коммерческого института появилась кафедра «Банковского дела и финансового менеджмента». Занятия проводили квалифицированные преподаватели вуза, ведущие специалисты банковской системы региона, Главного управления Банка России по Приморскому краю, ведущие специалисты налоговых органов, высококвалифицированные специалисты финансовых служб администрации Приморского края, крупнейших страховых компаний.

В 1994 году одновременно заработали три проекта подготовки специалистов:

- начального и среднего профессионального образования - подготовка специалистов через систему Банковского колледжа;

- высшего профессионального образования - подготовка специалистов через систему вуза на кафедре «Банковское дело и финансовый менеджмент» в ДВКИ;

- дополнительного профессионального образования - подготовка и переподготовка специалистов начального, среднего и высшего образования в НОУ Дальневосточный банковский учебный центр.

В 1994 году осуществлен первый набор в Банковский колледж на специальность «Банковское дело» в количестве 7 человек, в ДВКИ на специальность «Финансы и кредит» на очную форму обучения приняты 25 человек, на заочную - 24 человека на бюджетной основе.

«Быть финансистом не просто модно, но по-настоящему интересно, особенно для тех, кто хочет понять тонкие механизмы товарно-денежных отношений реальной жизни. Сегодня мы с уверенностью говорим, что специалист-финансист уверенно чувствует себя в любом месте и при любой власти. Ведь история человеческих отношений – это история совершенствования управления финансами, денежными потоками и кредитами»,- так напутствовал Виктор Владимирович Рудько-Селиванов студентов специальности «Финансы и кредит» на первом посвящении в студены. Эти слова стали девизом для студентов и преподавателей на долгие годы.

В течение двадцати лет специальность «Финансы и кредит» была самой престижной и востребованной среди абитуриентов и их родителей. На эту специальность шли одаренные, талантливые, умные, жаждущие новых знаний молодые люди, среди них было много золотых и серебряных медалистов.

Кафедра с трудом справлялась с увеличивающимся объемом работы и потоком студентов, закономерно встал вопрос о создании института, который взял бы на себя организационно-управленческие функции. И уже в декабре 1996 года в ДВГАЭУ по инициативе В.В. Рудько-Силиванова создается структурное подразделение Международный институт финансов, кредита и банковского дела (МИФКиБД).

Международный институт финансов, кредита и банковского дела всегда шел в ногу со временем и отвечал самым высоким международным стандартам образования, оперативно реагируя на изменение спроса на рынке труда.

Формирующаяся в середине 1990-х годов экономика предъявляла новые требования к количеству и качеству специалистов, а растущий финансовый рынок испытывал недостаток в профессиональных кадрах. Подготовка специалистов по полным образовательным программам не позволяла решить кадровую проблему быстро.

Понимая это, Виктор Владимирович ставит перед коллективом кафедры и института задачу по организации подготовки кадров по уплотненным программам в сокращенные сроки. В этом начинании его поддержали декан Заочного института к.т.н., доцент Галина ГАРБУЗОВА и ректор ДВКИ профессор Виктор БЕЛКИН.

В 1998 был году сделан первый набор студентов на сокращенную образовательную программу по специальности «Финансы и кредит». Спрос на данную программу превзошел все ожидания.

В 2003 году по инициативе Виктора Владимировича началась подготовка по программам высшего профессионального образования с применением дистанционных образовательных технологий. Это дало возможность служащим национальных банков Дальневосточного федерального округа, Республик Тыва, Бурятия, Саха (Якутия), главных управлений Банка России по Сахалинской, Магаданской областям, Хабаровскому, Камчатскому, Приморскому краям получить высшее образование практически без отрыва от работы.

Одновременно по инициативе Виктора Рудько-Силиванова активизировал работу «Дальневосточный банковский учебный центр». В настоящее время центр расширил свою деятельность не только в сфере образования, но и в проведении научных исследований в области финансов.

Учитывая потребности рынка труда и образовательных услуг Дальневосточного региона, в 2011 году центр преобразован в «Тихоокеанский научно-исследовательский и учебно-консультационный центр». Центром лицензировано 22 программы дополнительного профессионального образования объемом 72 часа.

Наталья БРЫЗГАЛОВА,

кандидат экономических наук, доцент.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.