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Стиль Альфа-Банка
2017 год прошел под девизом «Альфа-основной партнер для бизнеса»
В 2017 году Альфа-Банк сохранил устойчивую долю рынка в регионе и продемонстрировал положительную динамику финансовых показателей. Совокупный кредитный портфель банка в Приморском крае составил 9,5 млрд рублей. Остатки на счетах клиентов превысили 11 млрд рублей. Кредитно-документарный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса (с учетом выданных гарантий) достиг 13,5 млрд рублей (по итогам 10 месяцев 2017 года).
Управляющий ОО «Дальневосточный» Юрий ХИТЕЕВ заметил, что в 2017 году клиенты логично развивали действующий бизнес. Например, недостаток складских помещений у компаний, занимающихся торговлей, привел к закономерному появлению оптовых и рознично-распорядительных центров в ТОР. Хорошую динамику показала и рыбная отрасль. На рынке наблюдается некий ажиотаж инвестиционных проектов, связанных со строительством морских и рыболовных судов. Кроме того, руководитель отделения банка обратил внимание на рост операций у клиентов, чей бизнес связан с ВЭД. Так, импортные операции в среднем выросли на 40%, что свидетельствует о преодолении кризиса в этой сфере.
В целом, количество клиентов, представляющих средний региональный корпоративный бизнес (с выручкой от 350 млн рублей до 10 млрд рублей в год), составило 270 клиентов. Чистый комиссионный доход в этом сегменте достиг 90 млн рублей, доля комиссионных доходов в операционной прибыли существенно увеличилась, превысив 50% (данные за 10 месяцев 2017 года).
«Еще одним достижением Альфа-Банка в Приморье стало увеличение доли безрискового дохода в общих доходах. В течение года мы поэтапно снижали ставки по кредитованию в корпоративном и розничном сегментах, что обусловлено изменением рынка и потребностью наших клиентов. Наши продукты, технологии, сервис выбирают тысячи региональных клиентов, доверием которых мы дорожим, продолжая свое развитие в направлении стратегической цели – удвоения бизнеса до 2021 года», - рассказал Юрий Хитеев.
Розничный бизнес Альфа-Банка в Приморском крае по итогам 10 месяцев 2017 года показал чистую прибыль в размере около 0,5 млрд рублей. Розничный кредитный портфель на 1 октября 2017 года составил 3,2 млрд рублей. По общей сумме средств, которые физические лица держат на счетах банка в Приморском крае, Альфа-Банк удерживает третье место в регионе. Этот показатель достиг отметки в 9 млрд рублей. Розничный блок филиала отметил приток клиентов: по итогам года их число возросло на 5% и сейчас составляет порядка 137 тысяч человек. На текущий момент более 700 приморских компаний выбрали Альфа-Банк для обслуживания зарплатных проектов (данные за 10 месяцев 2017 года).
«Каждый день мы стараемся предложить нашим клиентам лучшее, что существует в сфере банковского ритейла. Для этого постоянно совершенствуем наши продукты и услуги, стараемся делать эксклюзивные предложения. Так, кредитная карта с лимитом в 150 тыс. рублей и 100 дневным грейс-периодом, а также возможностью снимать наличными до 50 тыс. рублей без комиссии, действительно редкость на нашем рынке. Учитываем и потребности вкладчиков. Только с начала этого года Альфа-Банк внедрил несколько новинок для наших клиентов, а с 1 декабря 2017 года предлагает открыть накопительный счет «Новогодний джекпот» от 500 тыс. рублей и получить до 7%. Накопительный счет совмещает в себе преимущества банковского счета и срочного депозита. Открыть его можно с 1 по 31 декабря 2017 года в мобильном банке, интернет-банке, а также в любом отделении», - подчеркнул директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в г.Владивостоке Андрей Олейник.
Спикер банка также рассказал о возрастающем интересе среди частных клиентов к более сложным инвестиционным инструментам для получения дохода. Альфа-Банк со своей стороны помогает управлять частными инвестициями и приумножать их средства. Инвестиционные и подарочные монеты с символикой чемпионата мира по футболу-2018, где Альфа-Банк является официальным спонсором, которые можно приобрести в отделениях банка в Приморье, также станут настоящим подарком и вложением. А кобрендовая карта Альфа-Банка, посвященная «мундиалю», позволит накопить баллы для покупки билета на чемпионат.
Важным направлением развития банка в регионе является предоставление банковских услуг компаниям малого бизнеса. На начало октября 2017 года число таких организаций – клиентов банка в Приморье - превысило 3 тысячи. Остатки на счетах до востребования предпринимателей на 1 ноября 2017 года составили 736 млн рублей. Доля Альфа-Банка на рынке банковских услуг региона для малого бизнеса выросла до 7,5%.
«2017 год прошел под девизом «Альфа-основной партнер для бизнеса». Многое сделано в digital направлении – разработан комплекс онлайн услуг закрытия клиентом как финансовых, так и нефинансовых потребностей. Мы стараемся выстраивать по-настоящему партнерские отношения, благодаря программам оповещений, в том числе «Комплаенс Чемпион», информируем клиента о необходимости следовать всем предписаниям Банка России, не пропускать сроки платежей и т.д.», - отметила директор по малому бизнесу ОО «Дальневосточный» Альфа-Банк в г. Владивосток Анна МИЛЛЕР.
Собеседница Деловой газеты «Золотой Рог» напомнила, что Альфа-Банк вновь приступил к кредитованию малого бизнеса с сентября нынешнего года. Специально разработанный для клиентов экспресс-
овердрафт с предодобренным предложением стал интересен максимально быстрым оформлением. Кредит «Партнер» также нашел спрос у представителей малого бизнеса. Более того, новые клиенты Альфа-Банка – индивидуальные предприниматели - получили возможность открыть расчетный счет буквально за 30 минут при наличии одного только паспорта. В целом, предприниматели проявили большую активность и заинтересованность в продуктах банка, одновременно демонстрируя открытость и желание совместно работать и развиваться.
Яна МАЛЬЦЕВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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