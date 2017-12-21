Новая защита накоплений

В России средства частных инвесторов застрахованы государством только в случае банковских вкладов - эти сбережения подлежат возмещению в случае отзыва лицензии у кредитной организации, если их сумма не превышает 1,4 млн рублей. Такая сохранность привлекает россиян - лучшим инструментом сохранения заработанного граждане считают именно банковский вклад.

Вскоре, однако, на рынке могут появиться еще два способа сбережений с обязательным страхованием. Речь идет о средствах на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) и в КПК — кредитных потребительских кооперативах, привлекающих сбережения физических лиц.

Банк России предлагает создать отдельный фонд для страхования средств граждан на ИИС. Страховать планируется средства на случай банкротства управляющей компании (УК), брокера и отзыва лицензии у банка. Как и с депозитами, максимальная страховая сумма не будет превышать 1,4 млн рублей. Также Центральный банк предлагает создать систему гарантирования сохранности личных сбережений для пайщиков КПК; объем страховой ответственности пока не определен.

РБК разбирался, как такое страхование отразится на доходности и сможет ли оно сделать данные инструменты альтернативой банковским вкладам.

Гарантии для пайщиков

Сейчас возможности для страхования привлеченных в КПК сбережений граждан ограничены, рассказывает заместитель директора саморегулируемой организации (СРО) «Кооперативные финансы» Марина КОХАНОВА. «Если кооператив не выполняет свои обязательства по выплате средств пайщикам, то пока на данные выплаты могут пойти только средства компенсационных фондов, которые формируются специально для этих целей при СРО КПК», - объясняет эксперт.

По данным Банка России на конец июня 2017 года, в стране насчитывалось 2922 КПК, сумма привлеченных в них средств составила 68 млрд рублей. Как говорится в отчете регулятора, по состоянию на конец первого квартала 2017 года на рынке работали девять СРО КПК, общая сумма сформированных ими компенсационных фондов составила 495,1 млн рублей. Таким образом, компенсационные фонды покрывают лишь 0,7% объема привлеченных средств. Взнос КПК в компенсационный фонд при СРО КПК составляет 0,2% годовых от средних активов КПК.

Средства из компенсационных фондов сейчас могут быть выплачены в случае недостаточности собственного имущества КПК для исполнения обязательств перед пайщиками. Размер выплат одному КПК не может превышать 5% от объема всех средств компенсационного фонда, независимо от того, сколько сам КПК вносил в него средств, уточняет Коханова. То есть в случае банкротства крупного КПК его пайщики могут не получить своих средств, так как на это просто не хватит выделенных из компенсационного фонда денег. «Сейчас компенсационные фонды, по сути, не работают, в некоторых из них слишком малы объемы средств, их не хватает на выплаты», - согласна директор СРО Союз «Народные кассы-Союзсберзайм» Елена ГРУДАНОВА.

Центральный банк предложил улучшить систему защиты сбережений пайщиков и обязать кредитные потребительские кооперативы с количеством пайщиков-физлиц более 200 человек стать членами системы гарантирования сбережений. В рамках этой системы планируется создать специальный гарантийный фонд, средства которого будут использоваться для выплат пайщикам в случае банкротства кооператива.

Пока неясно, как именно будет формироваться гарантийный фонд, каковы будут суммы взносов и страховых выплат. На первоначальном этапе предлагается сформировать фонд за счет средств, накопленных в компенсационных фондах СРО КПК, а затем пополнять его за счет взносов от КПК. Объединение средств в гарантийном фонде и наращивание его объема за счет взносов сделает систему более эффективной, полагают участники рынка.

После создания системы гарантирования сбережений ставки в КПК могут снизиться, считают опрошенные РБК представители рынка. «Если кооператив будет вынужден из своих средств формировать гарантийный фонд, ему придется возмещать эти расходы за счет уменьшения ставок по привлеченным средствам», - объясняет Марина Коханова.

«Насколько снизится ставка, пока сложно предположить», - говорит Елена Груданова. По ее словам, при введении страхования речь может идти о взносах в фонд в размере 1-2% в год от базы привлеченных средств, соответственно, ставки могу уменьшиться на ту же величину – 1-2 п.п. Сейчас ставка привлечения средств в КПК находится в диапазоне от 10 до 16-17% годовых, говорит Коханова.

Финансовый консультант, генеральный директор компании «Личный капитал» Владимир САВЕНОК считает, что с появлением в КПК системы гарантирования вкладов ставки по депозитам в кредитных организациях и по вкладам в КПК, скорее всего, просто уравняются. Так что инструмент не станет выгоднее депозита, считает эксперт.

Мария Коханова более оптимистична. «Учитывая, что ставки по рублевым вкладам в банках сейчас составляют 6-8% годовых, даже в случае снижения ставки по средствам в КПК на несколько процентных пунктов, размещение сбережений в кооперативах будет привлекательным для граждан по сравнению со вкладами», - считает она.

Страхование средств на ИИС

Банк России предлагает также создать отдельный фонд и для страхования инвестиций граждан на ИИС — индивидуальных инвестиционных счетах (брокерские счета или счета доверительного управления, по которым предусмотрены налоговые льготы). Согласно консультационному докладу регулятора, опубликованному в конце ноября, система гарантирования будет покрывать средства граждан в ИИС в пределах 1,4 млн рублей.

По данным Московской биржи, на конец июня 2017 года было открыто 231 тыс. индивидуальных счетов. По оценкам, объем денежных средств, размещенных на данный момент на ИИС, составляет приблизительно 35 млрд рублей, - сообщил РБК председатель правления НАУФОР Алексей ТИМОФЕЕВ.

Оператором специального фонда выступит отдельное юридическое лицо, а формировать фонд предлагается за счет ежеквартальных взносов профессиональных участников рынка - брокеров и управляющих компаний. Страховать средства граждан будут на случай банкротства управляющей компании и брокеров.

«Сколько времени может занять формирование данного фонда, сказать сложно, но думаю, что, так как крупные игроки на рынке в этом очень заинтересованы, фонд сформируется быстро - в течение года или даже быстрее», - считает начальник отдела продаж ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей КОРОЛЕВ.

Пока идет обсуждение, какими будут взносы профучастников в фонд. Вероятнее всего, в законопроекте будет предусмотрен расчет взносов от объема активов на ИИС, по аналогии с технологией пополнения фонда страхования вкладов, считает Тимофеев. «Размер взноса может также дифференцироваться от компании к компании в зависимости от степени ее финансовой устойчивости», - рассказывает эксперт.

Средства для взноса в фонд страхования брокеры и УК будут в конечном итоге брать с клиентов. «Бесплатного сыра не бывает. Банковская система страхования вкладов точно так же построена. Если бы страхования вкладов не было, ставки по депозитам были бы выше», - говорит генеральный директор компании «Открытие Брокер» Юрий МИНЦЕВ.

По мнению эксперта, речь может идти об отчислениях 0,5% от объема средств на ИИС в год. «По крайней мере год назад, когда начинались обсуждения, расчеты делались исходя из 0,5%. Эти проценты будет платить сам клиент. Эта плата может войти в стоимость услуг брокера или быть указана отдельной строкой расходов», - говорит он. Остановиться на размере взноса 0,5% предлагали и в НАУФОР, подтвердил Алексей Тимофеев.