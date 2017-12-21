Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банк – партнер для малого бизнеса
Андрей Власов, управляющий офисом «Владивостокский» банка «Российский капитал» продолжает рассказывать, как развивать свое дело и управлять бизнес-процессами.
Если у вас нет залога
Банк «Российский капитал» предлагает клиентам финансирование без залогового обеспечения – овердрафтное кредитование, а также кредиты с бланко-частью, то есть частично необеспеченные. Специфика малого бизнеса в том, что часто у заемщика нет залогового обеспечения в необходимом объеме. В этом случае помогут инструменты государственной поддержки, представленные гарантиями АО «Корпорации МСП», АО «МСП Банка» и поручительствами Гарантийных фондов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов РФ, привлекаемые в качестве обеспечения по кредитным/гарантийным продуктам банка. На текущий момент банком заключены соглашения о сотрудничестве с 25 гарантийными Фондами поддержки малого и среднего предпринимательства субъектов РФ.
Региональный операционный офис «Владивостокский» банка «Российский Капитал» сотрудничает с некоммерческим партнерством «Гарантийный фонд Приморского края», который предоставляет по кредитам малых предприятий поручительства в размере до 70% от суммы кредита. Это позволяет предоставлять доступ к финансовым услугам большему количеству организаций, которые нуждаются в привлечении дополнительных средств, и расширить клиентскую базу банка.
Следите за акциями
Если вы до сих пор не выбрали банк для рассчетно-кассового обслуживания (РКО), обратите внимание на акции для малого бизнеса, которые проходят в банках. Например, в банке «Российский капитал» действует акция для новых клиентов по открытию первого расчетного счета в валюте и оформлению документов. В рамках акции «Добро пожаловать» услуги по открытию счета предоставляются бесплатно. Если расчетный счет у вас уже есть, то, предоставив рекомендацию своему партнеру на открытие расчетного счета тоже в банке «Российский капитал», вы можете принять участие в акции «Спасибо за рекомендацию» и получить возможность бесплатного пользования мобильным приложением «РК Бизнес Мобайл» (при условии подключения приложения) в течение 1, 2 или 3 месяцев в зависимости от количества новых компаний, пришедших в банк по рекомендации. Также банк предлагает бесплатно одну из дополнительных услуг от партнера 1С:Бухгалтерия: онлайн бухгалтерия для самостоятельного ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета в течении 45 дней, экспресс-аудит текущей бухгалтерской системы клиента или один месяц ведения всей бухгалтерии.
Адрес: г. Владивосток,
Краснознаменный переулок, 5В
Тел. (423) 265-83-22.
Новости тематики
- Стиль Альфа-Банка
- Новая защита накоплений
- Банк – партнер для малого бизнеса
- Приморцы закредитованы ипотекой
- У приморцев не хватает терпения ждать новые купюры
- Купюры с изображением Владивостока и Севастополя… не лезут в банкоматы
- "Примсоцбанк" приглашает на актуальный семинар
- Замахнулись на два миллиона
- Девять с половиной причин поторопиться с ипотекой
- Топ-менеджер Центробанка рассказал всю правду об инфляции в Приморье
Новости раздела
- Стиль Альфа-Банка
- Новая защита накоплений
- Банк – партнер для малого бизнеса
- Банки существенно пересмотрят ставки по ипотеке
- Софинансировать пенсию можно осталось лишь год и месяц
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- Кредитный кооператив, который почти лопнул
- Приморцы не торопятся получать компенсацию за аварии
- Приморцы закредитованы ипотекой
- У приморцев не хватает терпения ждать новые купюры
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль ждет деноминация и девальвация
- Центробанк России обрушил рубль
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Медведев назначил нового ректора Дальневосточного федерального университета
- Москвичи распробовали курильскую икру
- На Колыме откроется "Контактный музей" военно-исторической реконструкции 14 века
- Правительство России выделило 4,3 млрд рублей пяти дальневосточным регионам
- ТОР "Камчатка" обеспечили необходимой дорожной инфраструктурой
- Бухгалтера скоро станут не нужны
- Медведев запустит четыре новых предприятия на Дальнем Востоке