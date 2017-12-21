Банк – партнер для малого бизнеса

Андрей Власов, управляющий офисом «Владивостокский» банка «Российский капитал» продолжает рассказывать, как развивать свое дело и управлять бизнес-процессами.

Если у вас нет залога

Банк «Российский капитал» предлагает клиентам финансирование без залогового обеспечения – овердрафтное кредитование, а также кредиты с бланко-частью, то есть частично необеспеченные. Специфика малого бизнеса в том, что часто у заемщика нет залогового обеспечения в необходимом объеме. В этом случае помогут инструменты государственной поддержки, представленные гарантиями АО «Корпорации МСП», АО «МСП Банка» и поручительствами Гарантийных фондов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов РФ, привлекаемые в качестве обеспечения по кредитным/гарантийным продуктам банка. На текущий момент банком заключены соглашения о сотрудничестве с 25 гарантийными Фондами поддержки малого и среднего предпринимательства субъектов РФ.

Региональный операционный офис «Владивостокский» банка «Российский Капитал» сотрудничает с некоммерческим партнерством «Гарантийный фонд Приморского края», который предоставляет по кредитам малых предприятий поручительства в размере до 70% от суммы кредита. Это позволяет предоставлять доступ к финансовым услугам большему количеству организаций, которые нуждаются в привлечении дополнительных средств, и расширить клиентскую базу банка.

Следите за акциями

Если вы до сих пор не выбрали банк для рассчетно-кассового обслуживания (РКО), обратите внимание на акции для малого бизнеса, которые проходят в банках. Например, в банке «Российский капитал» действует акция для новых клиентов по открытию первого расчетного счета в валюте и оформлению документов. В рамках акции «Добро пожаловать» услуги по открытию счета предоставляются бесплатно. Если расчетный счет у вас уже есть, то, предоставив рекомендацию своему партнеру на открытие расчетного счета тоже в банке «Российский капитал», вы можете принять участие в акции «Спасибо за рекомендацию» и получить возможность бесплатного пользования мобильным приложением «РК Бизнес Мобайл» (при условии подключения приложения) в течение 1, 2 или 3 месяцев в зависимости от количества новых компаний, пришедших в банк по рекомендации. Также банк предлагает бесплатно одну из дополнительных услуг от партнера 1С:Бухгалтерия: онлайн бухгалтерия для самостоятельного ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета в течении 45 дней, экспресс-аудит текущей бухгалтерской системы клиента или один месяц ведения всей бухгалтерии.





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