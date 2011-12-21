БАМР намерена положить на депозит в банке «Приморье» $20 млн

Совет директоров банка «Приморье» на прошлой неделе предварительно одобрил заключение банком депозитного договора с ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (БАМР) на $20 млн, сообщается в материалах кредитной организации.

Срок договора - до 15 июня 2012 года, ставка - 4% годовых, выплата процентов - ежемесячно.

«Золотой Рог».