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БАМР намерена положить на депозит в банке «Приморье» $20 млн
21 Декабря 2011, 20:09 | Приморье
Совет директоров банка «Приморье» на прошлой неделе предварительно одобрил заключение банком депозитного договора с ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (БАМР) на $20 млн, сообщается в материалах кредитной организации.
Срок договора - до 15 июня 2012 года, ставка - 4% годовых, выплата процентов - ежемесячно.
«Золотой Рог».
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