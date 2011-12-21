Получим все в одном пакете

Столь привычные налоговые уведомления о транспортном налоге, которые приходили заказными письмами сначала к 1 февраля, а затем к 1 марта, в этом году так и не появились в почтовых ящиках приморцев. Но волноваться не стоит. Ориентировочно к 1 октября все три уведомления, а точнее, единое уведомление на три налога (имущественный, земельный и транспортный) поступит налогоплательщикам.

Как уточнила президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов, Галина НИКОНОВА, все три налога имеют разную природу, т.е. поступают в разные уровни бюджетов. Транспортный налог - региональный, налог на имущество физических лиц и земельный - местные налоги. Соответственно сроки ставки устанавливают для них региональные и местные власти, руководствуясь основными указаниями федерального законодательства - Налогового кодекса.

Если четко следовать предписаниям региональных и местных законодательных актов, уведомление на транспортный налог (№ 24-КЗ от 28.11.2002 г. на основании главы 28 НК РФ) налоговая инспекция пришлет не позднее 3 октября, и налог, соответственно, нужно заплатить до 3 ноября.

Сроки и ставки для налога на имущество физических лиц и земельного налога устанавливает каждое муниципальное образование самостоятельно. Если обратиться к нормативным документам законодательного органа Владивостока, то, например, решение Думы г. Владивостока от 28.10.2005 г. № 108 на основании главы 31 Налогового кодекса РФ установило, что уведомление на земельный налог поступит от налоговой инспекции гражданину до 1 октября, а заплатить он должен до 1 ноября. Здесь мы наблюдаем полное соответствие с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 229-ФЗ (вступившего в силу с 1 января 2011 года) А именно: срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Лишь срок доставки и уплаты налога на имущество физических лиц во Владивостоке до сих пор имеют календарное отклонение от заявленной в федеральном законе единой даты - 1 ноября. Кстати, этот налог теперь уплачивается единовременно, а не через привычные авансы. Поэтому владивостокцы должны получить уведомление на уплату налога на имущество не позднее 15 октября, а заплатить до 15 ноября (решение Думы г. Владивостока от 17.11.2005 г. № 130 на основании Закона «О налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991 № 2004-1).

По словам Галины Никоновой, такое разночтение временно. Действительно, в Федеральном законе «О налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991 № 2004-1 п. 9 статьи 5 срок уплаты налога теперь установлен как «не позднее 1 ноября». Но изменения в Федеральный закон были внесены в 2010 году, а в законную силу нормативно-правовой акт вступил 1 января 2011 года, поэтому в отношении налога на имущество данные изменения касаются прав собственности, которые имеют место быть в 2011 году (остальные налоги мы платим постскриптум, т.е. спустя год). Таким образом, Думе Владивостока вскоре придется изменить срок уплаты налога на имущество физических лиц на 1 ноября, а новые уведомления, включающие налог на имущество, мы получим только в 2012 году. Как правило, подобные изменения вносят в конце года либо в первые месяцы нового года совместно с изменением ставок и других параметров налогообложения.

Выходит, что срок уплаты налога на имущество физических лиц оказался не принципиальным потому, что он уплачивается год в год. Т.е. за 2010 год мы этот налог уже заплатили, и в единой квитанции в году нынешнем в графе «налог на имущество физических лиц», вероятно, будет указана сумма перерасчета (переплаты или долга), если она имеется. В итоге за 2011 год имущественный налог нужно будет заплатить до 1 ноября 2012 года. Но это все «думские дела», со стороны Федеральной налоговой службы основные формальности уже урегулированы.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока Янина НИКИТИНА рассказывает, что форма единого уведомления по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам утверждена ФНС практически год назад приказом от 05.10.2010 № ММВ - 7-11/479@.

«В едином налоговом уведомлении будут указаны суммы налогов, подлежащих уплате, расчет налоговой базы, а также срок уплаты налогов. Налоговое уведомление формируется в зависимости от наличия у физического лица объектов налогообложения по одному или нескольким налогам. В документе указывается информация отдельно по каждому объекту налогообложения (налоговый период, налоговая база, налоговая ставка, льготы при наличии, сумма налога к уплате или уменьшению и др.)», - уточняет Янина Никитина. Т.е. граждане, в отличие от юридических лиц, ничего самостоятельно рассчитывать не будут.

Проще говоря, если у гражданина в собственности имеется приватизированная квартира (налог на имущество физических лиц), дачный участок (земельный налог) и личный автомобиль (транспортный налог), в едином уведомлении будет содержаться информация обо всех трех налогах. Если же у гражданина всего один предмет собственности, например, автомобиль, то он получит уведомление на один транспортный налог. В заказном письме также будут приложены платежные документы, квитанции, по которым налогоплательщик сможет оплатить налоги в коммерческом банке. Уведомление придет по почте заказным письмом, и если почтальону удастся застать налогоплательщика лично, то на специальном отрывном корешке тот сможет расписаться.

Особо продвинутым гражданам, подключенным к телекоммуникационным каналам для связи с налоговой инспекцией, уведомления будут приходить в электронном виде. В принципе, единое уведомление можно получить и лично в налоговой инспекции под расписку.

Янина Никитина отмечает, что сумма налога в платежном документе, пришедшем с единым уведомлением, будет прописана за минусом переплаты при наличии таковой. По мнению Галины Никоновой, из этого следует, что налоговая инспекция автоматически зачтет имеющуюся переплату в счет уплаты будущих платежей без заявления.