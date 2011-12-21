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Особенности летних кредитов
Летние предложения банков демонстрируют, что продукты стали более разнообразными, в некоторых случаях отменены комиссии, появились дополнительные функции, связанные с погашением кредита. Средняя минимальная ставка по потребительскому кредиту в рублях на рынке Приморья закрепилась на уровне 15,7% (с учетом предложений для зарплатных клиентов), максимальная - 23%.
Как показывает статистика, наибольшую активность приморские заемщики проявили в зимние месяцы, кредитуясь в банках, чьи головные офисы находятся за пределами края. Сегодня можно даже наблюдать спад потребительского кредитования от 28% на кредиты в валюте, до 36% - на кредиты в рублях. Местные банки, напротив, нарастили портфель потребительских кредитов в рублях на 12% и в валюте на незначительные 0,5% (данные на 1 июня 2011 года).
Вместе с тем, показателем стабильности являются длительные сроки кредитования, в большинстве случаев - до 5 лет. Промсвязьбанк в рамках летнего предложения готов подождать и 7 лет. Кроме того, банк до 31 августа отменил все комиссии и увеличил максимальную сумму кредита до 1,5 млн рублей.
В свою очередь потребность в крупных и краткосрочных кредитах приморских заемщиков может удовлетворить кредит «ОЛИМП» Банка «КЕДР». При сроке кредитования до 12 месяцев минимальная сумма кредита может составлять от 250 тыс. рублей, либо $10 тыс. или 7500 евро соответственно. При сроке кредитования от 1 до 2 лет минимальная сумма кредита увеличивается до 500 тыс. рублей ($16,5/12,5 тыс. евро). Ставки же в обоих случаях останутся неизменными - 14,5% годовых в рублях и 9% годовых в валюте. При сумме кредита, не превышающей 6-кратного размера среднемесячного дохода заемщика, такой кредит предоставляется без обеспечения. При оформлении более крупного кредита клиент может выбрать более удобный для него вид обеспечения - поручительство физического лица, залог автомобиля.
По словам начальника отдела продаж розничных продуктов Владивостокского филиала ВТБ 24 Анны САМОЛЕТОВОЙ, кредиты летом направляют, как правило, на три основные цели. Треть заемщиков - на ремонт, треть - на путешествие, треть - с помощью нецелевого кредита на приобретение подержанного автомобиля.
«Наш банк ежеквартально разрабатывает специализированные программы в рамках потребительского кредитования. На сегодня достаточно выгодным предложением считаем потребительский кредит для зарплатных и корпоративных клиентов, который может быть одобрен буквально за 20 минут. Кроме паспорта и зарплатной карты банк ничего не потребует. В данном случае сумма кредита без поручителей для зарплатного клиента достигает 500 тыс. рублей, корпоративный клиент сможет оформить кредит до 1,5 млн рублей», - рассказывает Анна Самолетова.
Начальник отдела кредитования физических лиц НОМОС-РЕГИОБАНКа Алевтина ЛАВРИЧЕНКО считает, что в период отпусков особенно удобным окажутся кредит НОМОС-ХИТ под ставку от 22,9% и кредитная карта с возобновляемым кредитным лимитом до 750 тыс. рублей и льготным периодом до 50 дней под 22-24% годовых. Получить кредит и кредитную карту в НОМОС-РЕГИОБАНКе можно без залога и поручительства. Экспресс-кредиты НОМОС-РЕГИОБАНКе - это специальная «фишка» для вкладчиков банка. «Выдается экспресс-кредит всего за 30 минут с момента подачи заявки. Ставка начисляется из расчета ставки по вкладу плюс 3% для вкладов от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, и 2% для вкладов от 500 тыс. рублей и выше», - уточняет Алевтина Лавриченко.
Как будто специально для отпуска с 1 июня действует специальное «Итальянское предложение» в Банке «Интеза». Заместитель управляющего - руководитель розничного бизнеса регионального центра «Дальневосточный» ЗАО «Банк Интеза» Александр КУЛЕВ отмечает, что клиенты, оформившие визу в Италию, могут получить скидку при оформлении заявки на потребительский кредит. Такой кредит могут получить и клиенты, как говорится, с «открытого рынка», и сотрудники компаний, которые сотрудничают с банком по специальным программам, например, «Банк на работе».
В Райффайзенбанке в канун летних отпусков отменили комиссии за выдачу и досрочное погашение кредита по договорам потребительского кредитования. Залог и поручительство не потребуются, и есть возможность подтверждения неофициального дохода справкой по форме банка.
Оплата и контроль за поступление заемных средств на счет сегодня также полностью в руках клиента. Дистанционные сервисы делают долг заемщика воистину менее тяжелым. Практически все банки имеют в своем арсенале банкоматы с функцией приема наличных средств, а также возможностью перевода денег с зарплатной карты на кредитный счет. В НОМОС-РЕГИОБАНКе получить информацию о кредите и погасить его можно во всех мини-офисах (банкоматах) банка, либо воспользоваться Интернет-офисом и переводить деньги со специального счета на кредитный.
Дополнительным продуктом для кредита в Промсвязьбанке является бесплатная услуга интернет-банк PSB-Retail, с ее помощью клиент может отслеживать состояние по своему кредиту, оплачивать его с помощью данной программы.
Для внесения ежемесячных платежей ВТБ24 предлагает своим клиентам бесплатные пластиковые карты для погашения кредита. Клиент вносит деньги на карту в банкомате ВТБ24, и с этой карты автоматически списывается задолженность по кредиту.
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