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Жители Приморского края задолжали по кредитам 157 млрд рублей

21 Ноября 2014, 13:12 | Приморье

В Приморском крае в 2014 году средний доход на душу населения, как в номинальном, так и в реальном выражении продолжал расти: за десять месяцев 2014 года общий объем денежных доходов, полученных населением на душу населения сложился около 26 тысяч рублей в месяц (22,6 тысячи рублей в месяц за соответствующий период 2013 года), сообщили ZRPRESS.Ru в Приморскстате.

Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения (определяется исходя из денежных доходов текущего периода за минусом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) к десяти месяцам 2013 года составил 7,8%.

Основная сумма доходов приморцев пошла на покупку товаров и оплату услуг (72%). На оплату обязательных платежей и взносов население израсходовало 12% своих доходов. На увеличение сбережений (здесь учитывается прирост вкладов, покупка ценных бумаг, изменение задолженности по кредитам, покупка недвижимости, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей) население направило 10% своих доходов.

Задолженность по предоставленным кредитам на 1 октября 2014 года индивидуальных предпринимателей и населения Приморья достигла 157 млрд рублей, а привлеченный банковским сектором объем средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края («сбережения населения») – 200,5 млрд рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: кредиты  доход 













Комментарии

  • Лялька15:28, 21.11.2014#

    На кой брать кредит, если у тебя нет перспективы их вернуть?Квартиру хочется потерять?Так отнимут.

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