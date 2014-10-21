Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банк "Приморье" порадовал клиентов значительным ростом ставок по вкладам
Банк «Приморье» объявляет о повышении ставок по всем видам вкладов для физических лиц. Так, например, один из самых популярных у клиентов банка вкладов - «Юбилейный», представленный в честь 20-летнего юбилея АКБ «Приморье», - теперь принесет клиенту доход 10,9% годовых в рублях и 5% годовых в долларах США и евро! А доходность вклада «Долгосрочный» в китайских юанях составляет 6,8% годовых!
Ставки выросли по всем вкладам, которые предлагает банк «Приморье». Удобные и привлекательные условия вкладов для физических лиц дополнились еще более выгодными процентными ставками. Это особенно важно в преддверии зимних праздников: есть время накопить деньги на подарки. К примеру, ставки по рублевым вкладам «Краткосрочный», «Среднесрочный» и «Копилка» (срок размещения - от 31 до 181 дня) выросли почти в 1,5 раза и теперь составляют от 8 до 9,8% годовых. Преумножить свои сбережения помогут и валютные вклады от банка «Приморье»: например, краткосрочные депозиты в долларах США и евро можно разместить на 91 день с доходностью 3% годовых.
- Клиенты все более рационально подходят к вопросу сохранения и преумножения своих сбережений. Интерес к вкладам в рублях и валюте растет, кроме того, с начала года выросла средняя сумма вклада, - комментирует заместитель председателя правления - директор департамента обслуживания клиентов банка «Приморье» Александра МАКСИМОВА.
С подробными условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка «Приморье». Для выбора наиболее подходящего вклада можно воспользоваться специальным помощником или калькулятором вкладов.
Банк «Приморье» гарантирует сохранность сбережений своих клиентов, т.к. является участником системы страхования вкладов.
Подробную информацию по вкладам банка «Приморье» можно узнать по телефону: 8 423 2-400-300.
Генеральная лицензия Банка России № 3001 от 31.08.2012. На правах рекламы.
Новости тематики
- Касса банкомат не заменит
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
- Банки ищут новые способы зарабатывать
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- У приморцев в карманах и кошельках насчитали сотни миллионов рублей мелочи
Новости раздела
- Касса банкомат не заменит
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз