Банк "Приморье" порадовал клиентов значительным ростом ставок по вкладам

Банк «Приморье» объявляет о повышении ставок по всем видам вкладов для физических лиц. Так, например, один из самых популярных у клиентов банка вкладов - «Юбилейный», представленный в честь 20-летнего юбилея АКБ «Приморье», - теперь принесет клиенту доход 10,9% годовых в рублях и 5% годовых в долларах США и евро! А доходность вклада «Долгосрочный» в китайских юанях составляет 6,8% годовых!

Ставки выросли по всем вкладам, которые предлагает банк «Приморье». Удобные и привлекательные условия вкладов для физических лиц дополнились еще более выгодными процентными ставками. Это особенно важно в преддверии зимних праздников: есть время накопить деньги на подарки. К примеру, ставки по рублевым вкладам «Краткосрочный», «Среднесрочный» и «Копилка» (срок размещения - от 31 до 181 дня) выросли почти в 1,5 раза и теперь составляют от 8 до 9,8% годовых. Преумножить свои сбережения помогут и валютные вклады от банка «Приморье»: например, краткосрочные депозиты в долларах США и евро можно разместить на 91 день с доходностью 3% годовых.

- Клиенты все более рационально подходят к вопросу сохранения и преумножения своих сбережений. Интерес к вкладам в рублях и валюте растет, кроме того, с начала года выросла средняя сумма вклада, - комментирует заместитель председателя правления - директор департамента обслуживания клиентов банка «Приморье» Александра МАКСИМОВА.

С подробными условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка «Приморье». Для выбора наиболее подходящего вклада можно воспользоваться специальным помощником или калькулятором вкладов.

Банк «Приморье» гарантирует сохранность сбережений своих клиентов, т.к. является участником системы страхования вкладов.

Подробную информацию по вкладам банка «Приморье» можно узнать по телефону: 8 423 2-400-300.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.