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Новые продукты от Примтеркомбанка для юридических лиц
ООО «Примтеркомбанк» вводит новые срочные кредиты для юридических лиц. Это кредиты «Доверие», «Комбинированный», «Ликвидный», «На недвижимость», «Бизнес-актив», «Под поручительство до 5 лет» и «Под поручительство до 2 лет».
Со срочными кредитами от Примтеркомбанка вы можете поддержать развитие предприятия, пополнить оборотные средства, приобрести недвижимость, оборудование для расширения производства, транспортные средства и многое другое.
Кредиты предоставляются на срок от одного года до пяти лет. Процентная ставка варьируется от 11% и определяется по каждому конкретному заемщику в зависимости от кредитной истории, финансового состояния, залога и партнерских отношений с банком. Минимальная сумма кредитования - 300 тыс. рублей. Кредит предоставляется как в рублях, так и в валюте.
Залогом по кредитам может быть любой ликвидный залог, а также комбинированный залог. Для компаний, которые не обладают достаточным залогом, банк предлагает кредитные программы «Под поручительство до 5 лет» и «Под поручительство до 2 лет». ООО «Примтеркомбанк» является участником программы предоставления поручительств Гарантийным фондом Приморского края.
Процесс получения кредита в Примтеркомбанке под поручительство фонда очень прост, все взаимоотношения с фондом банк берет на себя. Вам необходимо будет подписать только совместную с банком заявку на предоставление поручительства Фонда и в случае принятия положительного решения - договор поручительства.
Поручительство Гарантийного фонда Приморского края предоставляется по кредитам от 500 тыс. до 3 млн рублей. Размер поручительства составляет до 70% от основной суммы кредита. Срок рассмотрения кредитной заявки - 5-7 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов.
Примтеркомбанк стремится адаптировать условия выдачи кредитов к специфике бизнеса каждого клиента. Сотрудники помогут выбрать наиболее подходящий вид кредита в соответствии с производственным циклом предприятия, разработают удобный график гашения, оптимальные ставки по кредитам, помогут вам в решении всех возникающих вопросов по банковским операциям.
Еще одним специальным предложением является пакет услуг «Знакомство с банком», который позволит вам оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание. Данный пакет услуг предоставляется юридическим лицам, впервые обратившимся в Банк для открытия банковского счета.
Срок действия пакета 1 месяц с даты открытия банковского счета. Стоимость пакета - 3500 рублей в месяц, он включает в себя следующие услуги: открытие и обслуживание расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, удостоверение подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати клиента, подключение к системе «Банк-Клиент» и ежемесячная плата, проведение платежей по счету клиента на основании платежных документов, оформление чековой книжки, выпуск «Корпоративной» банковской карты.
Благодаря данному пакету клиент экономит до 17% на обслуживании, а также может осуществлять неограниченное количество платежей в течение месяца.
Получить всю необходимую информацию вы можете, обратившись по следующим адресам :
Головной офис ООО «Примтеркомбанк» по адресу ул. Адмирала Фокина, 25, тел. (423) 226-98-31;
г. Владивосток, Дополнительный офис № 1, ул. Русская, 65, тел. (423) 232-74-47, тел./факс 232-77-87;
г. Находка, Дополнительный офис «Находкинский», ул. Школьная, 7, тел.: 8 (4236)63-46-65, 63-46-66;
г. Спасск-Дальний, Дополнительный офис № 3, ул. Ленинская, 60, тел. 8 (42352) 2-26-19, тел./факс 2-42-85.
Либо на сайте банка www.ptkb.ru.
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