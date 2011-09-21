Малый бизнес встретит «Золотую осень со Сбербанком»

Ярмарка продаж «Золотая осень со Сбербанком» пройдет в офисах банка в Приморском крае 24 cентября. Банк представит самые современные продукты и услуги как для частных клиентов, так и для бизнеса.

Особое внимание будет уделено малому предпринимательству, ведь 98% корпоративных клиентов банка относятся именно к этой категории. Сотрудники банка расскажут и покажут, как с помощью новейших технологий можно дистанционно управлять финансами через систему интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». Мероприятие состоится во Владивостоке на базе дополнительного офиса № 0186 на Океанском пр-те, 110а и в Уссурийске в офисе № 0187 по ул. Ленина, 56. Время проведения: с 12:00 до 16:00 часов.