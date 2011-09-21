Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Малый бизнес встретит «Золотую осень со Сбербанком»
21 Сентября 2011, 00:48 | Приморье
Ярмарка продаж «Золотая осень со Сбербанком» пройдет в офисах банка в Приморском крае 24 cентября. Банк представит самые современные продукты и услуги как для частных клиентов, так и для бизнеса.
Особое внимание будет уделено малому предпринимательству, ведь 98% корпоративных клиентов банка относятся именно к этой категории. Сотрудники банка расскажут и покажут, как с помощью новейших технологий можно дистанционно управлять финансами через систему интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». Мероприятие состоится во Владивостоке на базе дополнительного офиса № 0186 на Океанском пр-те, 110а и в Уссурийске в офисе № 0187 по ул. Ленина, 56. Время проведения: с 12:00 до 16:00 часов.
Теги:
Новости тематики
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Банк России на один день откроет свои двери во Владивостоке
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
Новости раздела
- Инвестиции в надежность
- Быстрые займы
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка
- Проходной банк
- Банки продолжают повышать ставки рублевых вкладов
- Банковские карты "в отключке"
- Минфин накануне выходных опубликовал прогноз по рублю на 17 лет
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Банк России на один день откроет свои двери во Владивостоке
- Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в список десяти банков для пенсионных накоплений
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
Loading...