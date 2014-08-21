Во Владивостоке соберутся главные статистики АТР

3-4 сентября в столице Приморья экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана при поддержке Росстата проводит Совещание высокого уровня по вопросам скоординированного внедрения международных стандартов в макроэкономическую статистику.

В нем примут участие около 50 представителей руководства национальных статистических комитетов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Росстата, а также Международного валютного фонда и Евразийской экономической комиссии. Также на мероприятие приглашены врио губернатора Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО, председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ и руководитель департамента экономики ПК Николай ДУБИНИН.

Первый день работы совещания будет посвящен вопросам усовершенствования экономической статистики в ответ на меняющиеся потребности. Участники обсудят последствия изменений в экономической политике для макроэкономической статистики и поделятся опытом внедрения нововведений в своих странах. Во второй день работы намечено обсудить пути ускорения реализации макроэкономических статистических основ, согласовать дальнейшие шаги по улучшению экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и принять совместную итоговую декларацию.

Совещание пройдет в кампусе ДВФУ на о. Русском. Также в рамках мероприятия 3 сентября в 10.00 состоится пресс-конференция для СМИ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.