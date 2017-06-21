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Банк "Восточный" конвертирует евробонды в базовый капитал
Банк «Восточный» договорился с держателями субординированных еврооблигаций на $125 млн о конвертации этих бумаг в бессрочные. Дальневосточный банк выпустил эти евробонды в ноябре 2013 года, срок погашения бумаг - 29 мая 2019 года. Ставка купона по ним составляла 12% годовых. После конвертации процентная ставка снизится до 10% годовых.
«Восточный» уже подал в ЦБ РФ ходатайство о включении этих еврооблигаций в состав добавочного капитала (входит в состав основного капитала), ожидает получения разрешения регулятора в конце июня 2017 года. Предполагается, что эти меры позволят увеличить показатель Н1.0. на 1,2 процентного пункта (п.п.) и Н1.2. на 1,99 п.п. Норматив Н1.0 банка за январь - апрель 2017 года снизился с 9,68% до 8,89% при минимально допустимом уровне 8%.
Юрий РОГОВ.
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