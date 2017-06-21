Приморские банки разделят на две группы

Президент Владимир ПУТИН подписал закон о разделении банков по перечню разрешенных операций на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией. Согласно документу, с 2018 года минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией составит 1 млрд рублей, для банков с базовой лицензией - 300 млн рублей. Это серьезный уровень «отсечки», который могут не перенести небольшие банки.

Газета «Золотой Рог» опросила экспертов банковского сектора, пойдут ли кредитные организации Приморья и России в целом по пути увеличения капитала или будут готовы к работе с базовой лицензией.

По данным Дальневосточного ГУ Банка России, на 1 апреля 2017 года в Приморье работают шесть банков, чей суммарный капитал приближается к 16 млрд рублей. При этом у трех из них капитал превышает 1 млрд рублей. Также в Приморье работают 14 филиалов банков из других городов.

В качестве сфер банковской деятельности, которых коснутся ограничения при утверждении базовой лицензии, директор филиала «Дальневосточный» ОТП банка Ася СЫСОЕВА называет, кроме всего прочего, невозможность выдавать банковские гарантии с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства. Также такие кредитные организации не будут иметь прав на открытие банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках (за исключением открытия счета для участия в иностранной платежной системе). Коммерческие банки Приморского края логично нацелены на сотрудничество с контрагентами как минимум из АТР, в том числе в рамках Свободного порта Владивосток. Упустить часть банковской выгоды и не увеличить капитал, тем, кто это сделал в последние годы, в этой сфере было бы неправильно.

В специальном комментарии для Деловой газеты «Золотой Рог» главный экономист Альфа-Банка Наталия ОРЛОВА отмечает, что те кредитные организации, которые могли увеличивать капитал, безусловно, это уже делали. Проблема заключается в том, что активный отзыв лицензий, который проводит ЦБ РФ в последние годы, отражает не только стремление регулятора очистить рынок от неблагонадежных банков, но и неспособность собственников многих финансовых организаций поддерживать банковский бизнес дополнительными вливаниями капитала. Доходность банковского бизнеса под давлением нового регулирования (Базельских стандартов, например) сильно снизилась, по этой причине происходит естественное сокращение числа банков.

В отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России газете «Золотой Рог» пояснили, что достаточный переходный период позволит банкам подготовиться к работе в новых условиях (разделение начнется с 1 января 2018 года, а завершится через год).

Необходимость в разделении банковских лицензий на универсальные и базовые возникла в связи с тем, что Банк России совершенствует регулирование финансовой системы в соответствии с принимаемыми рисками. То есть чем больше объем проводимых банком операций и выше их сложность, тем выше у него риски и, соответственно, строже по отношению к нему регулирование. Таким образом, небольшие банки смогут работать в более благоприятном правовом режиме. В частности, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности.

В то же время возможности банка с базовой лицензией будут достаточно широки: он сможет принимать вклады, открывать и вести банковские счета, переводить деньги, продавать и покупать иностранную валюту, выдавать банковские гарантии, предоставлять средства гражданам и предпринимателям внутри страны. Международные операции эти банки смогут осуществлять через банки с универсальной лицензией.

Банкам с базовой лицензией будет разрешено осуществление не предусмотренных этим видом лицензии банковских операций и сделок до прекращения действия ранее заключенных договоров, но не более 5 лет, а также осуществление операций по кредитным договорам до истечения первоначально установленного срока действия договора.

Во Владивостоке и Приморье в целом действуют и операционные офисы ряда российских и региональных банков, которые посчитали нужным размещать филиалы в Хабаровске. Эксперты в неформальных беседах признают, что идея с разделением лицензий поднимет и другую волну, в целом по России. В первую очередь это уровень сервиса и возможность получить согласование больших сумм кредита на месте, без запроса в Москву. С этим связана и существенная «просадка» ряда региональных банков, которые в свое время купили небанковские организации и провели ребрендинг. Количество клиентов, которые хотели бы продолжать сотрудничество с таким «недобанками», существенно уменьшается, а значит, и капитал рано или поздно будет уменьшен.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток