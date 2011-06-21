НОМОС-РЕГИОБАНК запустил удобный кредит на приобретение оборудования

НОМОС-РЕГИОБАНК предложил малому бизнесу целевой кредит на приобретение оборудования. В рамках кредитной программы предприниматель может получить финансирование на приобретение оборудования, к которому относится новое серийно выпускаемое оборудование, механизмы, инструменты или аппараты, за исключением изготовленных по индивидуальному заказу.

Банк предоставляет возможность получения заемных средств на приобретение самых разных видов оборудования: автосервисного, дерево- и металло-обрабатывающего, медицинского, торгового, промышленного и прочего.

Кредит выдается на сумму от 1 до 30 млн рублей на срок до 7 лет под залог приобретаемого оборудования. В качестве дополнительного обеспечения рассматриваются товары в обороте, транспортные средства, недвижимость, уже имеющееся оборудование, земельные участки, а также поручительство фондов поддержки предпринимательства и содействия кредитованию субъектов малого предпринимательства.

Кредит на приобретение оборудования для бизнеса может быть выдан как в виде простого кредита (разовая ссуда), так и в виде невозобновляемой кредитной линии. При этом клиент имеет право самостоятельно выбирать поставщика, которым может стать как индивидуальный предприниматель, так и компания, зарегистрированная в РФ и присутствующая на рынке не менее 6 месяцев.

«Кредит на приобретение оборудования в НОМОС-РЕГИОБАНКе - это дополнительные возможности для малого бизнеса получить долгосрочное финансирование на расширение или обновление производства или оборудования пунктов торговли и обслуживания клиентов, - отметил вице-президент НОМОС-РЕГИОБАНКа Дмитрий ГРИДНЕВ. Обслуживание и кредитование предприятий малого бизнеса сегодня является одним из приоритетных направлений работы НОМОС-РЕГИОБАНКа. Помимо специальных кредитов - «Кредита на оборудование» и «Автокредита», банк предлагает ряд программ, ориентированных на решение стратегических задач развития предприятий и компаний малого бизнеса, включающих финансирование для пополнения оборотных средств и долгосрочное инвестиционное кредитование, программу микрокредитования без залога, банковские гарантии, а также овердрафтное кредитование, которое предоставляется компаниям при недостаточности денежных средств на расчетном счете.

Заполнить предварительную кредитную заявку можно на сайте банка www.nomos-regiobank.ru.