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Первоначальный взнос по ипотеке Примсоцбанка снижен до 5%

21 Июня 2011, 02:31 | Приморье

Примсоцбанк объявляет о снижении первоначального взноса по ипотеке до 5% для распорядителей средств материнского (семейного) капитала. Предложение действует по кредитам «Дельтаэконом», «Дельтарублевый», «Дельта Новостройка», «Дельта Первичка», «Особый Новостройка», «Особый Первичка», «Дельта премиум» и «Особый».

«Чтобы воспользоваться любым из этих продуктов, необходимо наличие сертификата на материнский капитал и справка из Пенсионного фонда РФ о размере его остатка, - рассказывает Мария ВОРОБЬЕВА, заместитель начальника управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». - По новым условиям клиент вносит не менее 5% собственных средств для покупки квартиры. Остальная часть первоначального взноса компенсируется за счет материнского капитала. На это отводится 120 дней с момента оформления сделки. Если средств окажется больше, то их можно использовать уже для гашения ипотеки. Дополнительным плюсом является отсутствие страхования ответственности при минимальном первоначальном взносе, что позволяет клиенту сэкономить значительную сумму».

Напомним, что с октября 2010 года Примсоцбанк предлагает клиентам кредит «Материнский капитал» для вторичного рынка жилья, с марта 2011 года - кредит «Новостройка + материнский капитал» для первичного рынка жилья.

Автор: Сергей Кузьмин
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