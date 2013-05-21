В Приморье краткосрочные кредиты подорожали за квартал

В первом квартале 2013 года продолжился процесс реформирования филиалов, расположенных на территории Приморского края, который проводится в целях оптимизации организационной структуры кредитных организаций, расширения их сферы деятельности, сообщили «ЗР» в отделе информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.

По состоянию на 1 апреля текущего года на территории Приморского края структура банковского сектора региона представлена 6 кредитными организациями, 5 представительствами и 21 филиалом. Два из них расположены в регионе вместе с головной кредитной организацией и 19 – филиалов инорегиональных кредитных организаций, в том числе 1 филиал ОАО "Сбербанк России". В отношении ООО КБ "ВББ" и ЗАО НКО МРЦ продолжилось конкурсное производство.

За первый квартал текущего года количество филиалов сократилось на 3 единицы в связи с переводом в статус внутренних структурных подразделений 2 филиалов ОАО "Сбербанк России" и Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Владивосток.

Анализ отчетности, представленной в Главное управление участниками банковского сектора, свидетельствует о снижении некоторых совокупных показателей его деятельности по сравнению с началом года. Совокупные активы/пассивы сектора сократились на 7,7%, остатки привлеченных средств – на 7,2%, кредиты и прочие размещенные средства – на 9,9%. В основном это произошло за счет передачи на баланс Филиала ОАО Банка ВТБ в г. Хабаровске активов и пассивов преобразованного в региональный операционный офис Филиала ОАО Банка ВТБ в г. Владивостоке, на долю которого на 1 января текущего года приходилось 7,4%, 3,4%, 14,4% аналогичных суммарных показателей сектора.

Наиболее значимыми в структуре пассивов оставались сбережения физических лиц – 52% (48% на начало года) и средства юридических лиц - не кредитных организаций – 23% (27%) (см. рис. 1). Объем вкладов граждан значительных изменений не претерпел. Как и прежде в ОАО "Сбербанк России" сосредоточено более половины депозитов населения, аккумулированных в банковском секторе региона (54%).

Стоимость привлеченных средств в 1-м квартале 2013 года существенно не изменилась и определялась ситуацией, складывающейся на рынке ресурсов и потребностями кредитных организаций в ликвидных средствах. В течение рассматриваемого периода отмечался некоторый рост средневзвешенных процентных ставок по вкладам и депозитам физических лиц со сроками до 1 года и снижение (не превышающее 1 п.п.) стоимости аналогичных долгосрочных (более года) сбережений.

В структуре активных операций сектора традиционно преобладало кредитование, главным образом юридических лиц - некредитных организаций (29% совокупных активов против 33% на начало года) и физических лиц (17 против 15%) (см. рис. 2). Изменение структуры кредитного портфеля связано со значительным снижением корпоративных (на 20%) и продолжающимся ростом розничных кредитов (на 5%).

Отчетный период характеризовался удорожанием краткосрочных (до 90 дней) и снижением стоимости долгосрочных кредитов. Изменение средневзвешенных процентных ставок в зависимости от срока размещения не превысило 2 п.п. Самыми дорогими продолжали оставаться розничные ссуды в российской валюте.

Снижение объемов кредитования сопровождалось ростом с 2,3 до 2,9% доли просроченной задолженности в совокупном ссудном портфеле, в то же время данный показатель ниже аналогичного по банковской системе Российской Федерации в целом (на 1 апреля 2013 года – 3,7%).

Сформированный за отчетный квартал положительный финансовый результат составил 1 млрд. 399 млн. рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительная доля прибыли приходилась на филиалы инорегиональных банков (79% при 63% на 1 апреля 2012 года). Увеличение совокупного капитала кредитных организаций региона с начала года составило 3,8%, что обусловлено их прибыльной деятельностью, а также приростом стоимости имущества за счет переоценки одного из региональных банков.

Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами на 1 января текущего года составил 0,94 (0,86 - на 1 января 2012 года), по Дальневосточному федеральному округу (ДВФО) - 0,84. По данному показателю Приморский край сохранил 4 позицию среди 9-ти субъектов ДВФО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Графики анализа ГУ ЦБ Приморье