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В Уссурийске открылся офис банка "Открытие"
К услугам жителей города – широкая линейка современных финансовых продуктов и услуг
Новый офис банка «Открытие» начал свою работу в Уссурийске, прямо в центре города по ул.Чичерина, 81. Ежедневно здесь могут обслуживаться до 100 человек. Клиентам банка предлагается широкий перечень банковских услуг для населения и юридических лиц.
В торжественной церемонии открытия нового офиса приняли участие представители местного отделения организации «Опора России». Со значимым событием поздравила руководство банка и первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по финансовым вопросам Елена ШЕЛКОПЛЯС.
Дизайн нового офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов. На площади 180 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, ведется расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, обустроены зоны кассы и обслуживания привилегированных клиентов. Отдельно установлены банкоматы, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денежных средств.
В офисе клиенты банка могут воспользоваться сервисом премиального уровня, для этих целей выделена специальная переговорная комната, которая гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.
Управляющий банка «Открытие» по Приморскому краю Сергей МИХАЙЛЮКОВ отметил, что банк большое внимание уделяет развитию федеральной сети, и Уссурийск является одним из основных для банка «Открытие» городов, в котором открывается офис в этом году. «Во Владивостоке у нас уже работают пять отделений. В Уссурийске – первое. Примечательно, что начало оно работу в совершенно новом формате. У нас работает 8 квалифицированных специалистов, все они готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка. Кроме того, офис в Уссурийске предусматривает обслуживание жителей также Надеждинского, Дальнеречинского и Спасского районов», – пояснил Михайлюков.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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