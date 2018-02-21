В Приморье пришла инвесткомпания с мировым именем

«Фридом Финанс» начинает работу на местном рынке с облигационного займа девелопера «Жилкапинвест»

Фондовый рынок Приморья получил новый импульс развития - на прошлой неделе о начале полноценной работы в регионе объявила российская инвестиционная компания АО «Фридом Финанс» (Москва). Первым опытом работы на Востоке России будет организация облигационного займа на сумму 200 млн рублей для компании «Жилкапинвест», входящей в первую тройку застройщиков Владивостока. Таким образом, у инвесторов появилась возможность получить доходность 12% по годовому опциону и 13% годовых по трехлетнему. Уникальное предложение для местного рынка.

Девелоперы отмечают, что механизм облигационного займа в нынешних непростых условиях для строительной отрасли - весьма перспективный финансовый инструмент, а удачное размещение облигаций, пусть и небольшого объема, обеспечит эмитенту хорошую инвестиционную историю.

Облигация - это ценная бумага, подтверждающая право ее владельца на получение от выпустившей ее стороны номинальной стоимости облигации или другого имущества в равном количестве.

Первой в истории Приморья рискнула и выпустила облигацион московская компания «Жилкапинвест», в последнее время успешно работающая на рынке Владивостока. Цель выхода на финансовый рынок ценных бумаг - привлечение средств на поддержание стратегии по увеличению единовременно строящихся домов.

«Московская биржа» 12 февраля зарегистрировала биржевые облигации ООО «Жилкапинвест» серии БО-01 объемом 200 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00362-R.Сбор заявок инвесторов на выпуск проходит с 13 февраля по 28 февраля. Андеррайтером выпуска выступает ИК «Фридом Финанс».

Техническое размещение запланировано на 1 марта. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.

В размещении может принять участие любой розничный и институциональный инвестор. Фиксированный доход, обеспечиваемый опционами на протяжении всего срока обращения, делает облигации менее рисковым и более консервативным инструментом по сравнению с обычными облигациями.

Немаловажный момент – по данному выпуску облигаций будет назначен официальный «представитель держателей облигаций», - компания с опытом работы в области ипотечного кредитования более 13 лет. Функции представителя будут направлены на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций.

Досье "Золотого Рога": ООО «Жилкапинвест» работает на рынке с 2004 года. Основным видом деятельности компании является деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом, а также строительство жилых и нежилых зданий. На сегодняшний день реализовано два проекта во Владивостоке – жилые комплексы «Фрегат» и «Фрегат-2». В течение 2017 года «Жилкапинвест» реализовал 15,2 тыс. кв. метров жилья, что на 114% больше по сравнению с 2016 годом.

«В свое время мы не просто пришли во Владивосток из Москвы, мы полноценно интегрировались в этот город, чем очень гордимся. Сегодня, выходя с ценными бумагами на рынок, мы уверены в успехе, потому что кредиторы нам доверяют. На сегодняшний день у нас нет ни одного непогашенного кредита. При этом мы все строим в срок, а это очень важно для рынка. Мы уже нарастили уставный капитал компании до 150 млн рублей, что дает право строить до 100 тыс. квадратных метров жилья едино моментно. Сегодня мы планируем единовременное строительство до 70 тыс. кв. метров», - говорит владелец ООО «Жилкапинвест» Дмитрий КОРОБОВ. Отметим, что г-н Коробов, как и его партнер, гендиректор ООО «Жилкапинвест» Андрей КОРКУНОВ, являются выпускниками бизнес-школы «Сколково».

Эксперты отмечают, что выход компаний на рынок облигаций дает множество положительных результатов. В первую очередь ссуда более выгодна, чем обычный кредит. Существенная разница заключается и в сроках привлечения инвестиций. Они превосходят период предоставления кредита. Немаловажно и то, что субъекту нет необходимости обеспечивать облигационные займы залогом. Заинтересованное в ссуде лицо практически не зависит от кредитора. Это обуславливается вовлечением большого количества инвесторов. Субъект в результате получает возможность аккумулировать значительную сумму вложений.

«Если «Жилкапинвест» будет вовремя выплачивать купоны и погасит облигации в срок, у компании появится собственная позитивная инвестиционная история. Плюсы налицо. Облигационный заем позволяет получить финансирование на лучших условиях, чем в банке, - по хорошей ставке и без обременения. Это очень интересный инструмент для строительной отрасли региона. Мы с интересом будем смотреть за его развитием», - говорит представитель одного из местных девелоперов.

По данным участников рынка, на сегодняшний день объем строительства жилья в столице Приморья составляет 376,7 тыс. кв. метров, при этом доля «Жилкапинвеста» оценивается в 13%.

«Мы первыми поймали тренд строительства небольших по площади (24 кв. метра, так называемые «студии» – Прим. авт.) квартир с высоким качеством. Но сегодня видим, что предпочтения владивостокцев смещаются в сторону более просторного жилья. В любом случае, мы предлагаем рынку самые разнообразные варианты квартир, как по стоимости, так и по метражу», - отмечает Андрей Коркунов.

«При сохранении текущей конъюнктуры рынка существует потенциал роста средней стоимости квартир в жилых комплексах, возводимых компанией, - ЖК «Фрегат» и «Фрегат-2». Денежный поток от реализации объектов ЖК «Фрегат-2» позволит компании обслуживать будущую долговую нагрузку. Также привлеченные за счет выпуска облигаций средства позволят увеличить масштаб строительства до шести домов единовременно, с ежегодным вводом в эксплуатацию до 30 тыс. кв. метров», - говорится в презентации проекта, подготовленной ИК «Фридом Финанс».

Ключевая специализация компании «Фридом Финанс» - организация доступа к торгам на крупнейших фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ, AMEX, CBOT, CBOE, CME и «Московской бирже», а также брокерское обслуживание и доверительное управление ценными бумагами. Компания обладает крупнейшей в России командой экспертов в области инвестиций в иностранные ценные бумаги.

Досье "Золотого Рога": Группа Freedom Finance была основана 9 лет назад, имеет лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. В 2011 году компания начала предоставлять своим клиентам доступ к торгам на бирже ММВБ-РТС и Лондонской бирже LSE. Центральный офис компании расположен в Москве, филиалы - в Татарстане, Краснодарском крае, Ленинградской, Вологодской, Липецкой областях, а также в Казахстане.

«Фридом Финанс» владеет российским банком «Фридом Финанс», интернет-магазином акций Freedom24 и казахстанским брокером АО «Фридом Финанс». На данный момент завершается интеграция компании группы в американский Freedom Holdings. Единственным владельцем и основателем холдинга является российский предприниматель и финансист Тимур ТУРЛОВ, занимающий должность гендиректра ИК «Фридом Финанс».

На российском рынке у «Фридом Финанс» порядка 24 тыс. счетов, из которых около 4 тыс. инвестируют преимущественно в иностранные бумаги.

В ближайшее время «Фридом Финанс» планирует провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Предыдущее размещение российской компании на NYSE датируется июнем 2013 года – в Нью-Йорке разместилась российская высокотехнологичная компания Luxoft.

«Мы демонстрируем очень высокие темпы роста. Последние три года компания фактически удваивает большинство показателей. Поэтому, надеюсь, мы можем быть оценены выше, чем наши американские конкуренты. В то же время выход на американскую биржу даст конкурентное преимущество и дополнительный импульс к развитию бизнеса», - приводит слова г-на Турлова журнал «Финансист».

Отметим, что «Фридом Финанс» уже приняла участие в размещении облигаций на Дальнем Востоке – в конце 2016 года компания в партнерстве с финансовой группой БКС выступила соорганизатором размещения дебютного выпуска биржевых облигаций серии 001-БО объемом 500 млн рублей Алмазэргиэнбанка (Якутск).

Бумаги были размещены в инвестсистеме «Восход», созданной на базе Санкт-Петербургской биржи для привлечения инвестиций в проекты на Дальнем Востоке.

Досье "Золотого Рога": НП РТС открыло инвестиционную систему «Восход» совместно с Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) в июне 2016 года. «Восход» является сервисом, включающим в себя биржевую и брокерскую инфраструктуру, созданным для привлечения инвестиций в развитие экономики Дальнего Востока. Первыми на «Восходе» были размещены облигации ООО «Авиатерминал» (управляет международным терминалом аэропорта Хабаровска) на 100 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.