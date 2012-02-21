Анализ сводного баланса кредитных организаций Приморского края и филиалов инорегиональных банков за 2011 год

К 1 января 2012 года в Приморье осталось 7 кредитных организаций (региональные кредитные организации), в том числе 6 банков и 1 небанковская кредитная организация. Филиальная сеть представлена 28 филиалами, из которых 2 расположены в регионе вместе с головной кредитной организацией и 26 - головные банки которых находятся за пределами края, в том числе 3 филиала Сбербанка России.

В 2011 году произошли следующие изменения в структуре банковского сектора края: отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО Коммерческий банк «Востокбизнесбанк», в отношении которого ведется конкурсное производство; количество филиалов сократилось на 6 единиц, в том числе 5 филиалов переведены в статус внутренних структурных подразделений, из них 3 - филиалы региональных кредитных организаций и 2 - филиалы, головные банки которых находятся за пределами региона, 1 филиал закрыт.

Приморский край по-прежнему остается одним из самых насыщенных банковскими учреждениями регионов в ДВФО. Сложившаяся в Приморье в 2011 году экономическая ситуация, характеризующаяся ростом объема производства в большинстве ведущих отраслей экономики, осуществляемые в рамках программы подготовки к саммиту АТЭС мероприятия обусловили позитивные тенденции развития бизнеса банковского сектора экономики края. Совокупные активы и пассивы выросли с начала года на 14%.

Основой формирования ресурсной базы банковского сектора остаются привлеченные средства, увеличившиеся за 2011 год на 17%. Их доля в совокупных пассивах по состоянию на 01.01.2012 г. - 84% против 82% на 1 января 2011 года. Наиболее значимыми в структуре привлеченных средств продолжают оставаться вклады населения и средства юридических лиц - некредитных организаций, доли которых с начала года практически не изменились и составляют 60% и 35% соответственно.

Остатки на счетах по учету вкладов граждан выросли на 17%, средств юридических лиц - на 15%. Наибольший объем вкладов традиционно сосредоточен в филиалах Сбербанка - 55%.

Приоритетным направлением размещения средств остается кредитование. За отчетный год кредитный портфель банковского сектора уменьшился на 9%, его удельный вес в совокупных активах изменился с 54% до 43%. Снижение связано с передачей ссудных операций филиалами Сбербанка, функционирующими на территории края, на баланс вышестоящего структурного подразделения, расположенного в Хабаровске. Реальный рост кредитов и прочих размещенных средств банковского сектора, без учета ссуд филиалов Сбербанка, за отчетный год составил 31%. Структура данного вида актива изменилась за отчетный год несущественно: 68% - кредиты, предоставленные юридическим лицам - некредитным организациям (65% - на 01.01.2011 г.), 24% - физическим лицам (30%), 4% - размещенные межбанковские кредиты и депозиты (2%), значительная часть которых - депозиты в Банке России.

С передачей кредитного портфеля филиалами Сбербанка значительно (на 56%) снизилась просроченная задолженность банковского сектора; без учета операций филиалов Сбербанка ее снижение составило 28%. Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле на 01.01.2012 - 3,1% против 6,4% на начало года (без учета Сбербанка - 5,6%), по региональным кредитным организациям - 2% против 3,7%, что ниже, чем по банковскому сектору экономики РФ (3,9% - на 01.01.2012 г.).

Прирост вложений в альтернативный вид доходоприносящих активов - ценные бумаги за 2011 год составил 14%, их доля в совокупных активах, как и на 01.01.2011 г., сохраняется несущественной (8%).

Сложившийся по итогам отчетного года положительный финансовый результат банковского сектора на 21% меньше прибыли, полученной за 2010 год. Все региональные кредитные организации прибыльны, их совокупный финансовый результат на 84% выше, чем за 2010 год.

Прирост совокупных собственных средств (капитала) кредитных организаций края за истекший 2011 год составил 22%. Все региональные банки имеют капитал, превышающий минимальный размер собственных средств (капитала), установленный для банков с 1 января 2012 года Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

«Золотой Рог».