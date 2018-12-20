Во Владивостоке представили "вкусные" продукты банка "Открытие"

Первую предновогоднюю встречу с журналистами организовал объединенный банк «Открытие» в рамках бизнес-ланча, который прошел 19 декабря во Владивостоке.

Итоги работы единственной в стране объединенной корпорации, на 99,9% акционером которой стал Центральный банк России, подвел управляющий региональным операционным офисом Банка «Открытие» в Приморским крае Сергей МИХАЙЛЮКОВ, сообщает газета «Золотой Рог».

Встреча началась с разговора об интеграции в банк «Открытие» двух кредитно-финансовых организаций: Трансбанка и Бинбанка. Данное решение было принято в декабре 2017 года при поддержке Банка России, который инвестировал в развитие объединенной корпорации 1 триллион рублей, тем самым став практически единоличным акционером финансово-кредитной организации.

«Это пока единственный случай в России, когда регулятор приобретает 99,9% акций, объединяя несколько банков и выводя их на кардинально новый уровень развития», - рассказал Михайлюков, отметив, что на текущий момент времени, деньги, выделенные ЦБ на оздоровление объединенного банка, уже возвращены регулятору в полном объеме. На сегодняшний день в корпорацию «Открытие» входят Росгосстрах, АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ", а также федеральная компания «Балтийский лизинг».

В ходе встречи управляющий пояснил, что только за первые 9 месяцев текущего года банк вышел на чистую прибыль в размере около 31 млрд рублей. При этом размер собственного капитала банка «Открытия» составляет 273 млрд рублей, а активы превышают 1,1 трлн рублей.

«Общий кредитный портфель банка в Приморье на 2018 год достигает 2 млрд рублей и, конечно, сейчас текущая доля на рынке у нас незначительная. По ряду позиций она не превышает 5-10%, но нам есть куда расти. Воронка продаж в текущем моменте уже составила 7 млрд рублей. Только на все проекты, которые связаны с прямым финансированием краевой и городской администрации, а также муниципальных образований, банком предварительно одобрен лимит в районе 11 млдр рублей. Несколько проектов уже реализовано с Примавтодором и Примтеплоэнерго. Сейчас мы присматриваемся к проектам развитие малой авиации. Но мы не ограничены только унитарными предприятиями. Банк заинтересован во многих проектах, которые способствуют модернизации и требуют длинных недорогих денег, мы их все берем в пул», - рассказал Сергей Михайлюков. Он подчеркнул, что на рассмотрении банка уже находятся заявки от крупного инвестиционного бизнеса на сумму не менее 12 млрд рублей. Речь идет о строительстве крупных объектов, жилых комплексов, а также объектах производственного и гостиничного назначения. Большой внимание уделяется и поддержке малого и среднего бизнеса.

Говоря о поставленных задачах перед банком на ближайшие два года, Сергей Валерьевич отметил, что с 1 января в общей системе банка «Открытие» будут функционировать 930 офисов в 65 регионах РФ с предоставлением рабочих мест 14 тысячам граждан.

Михайлюков подчеркнул, что планы банка «Открытие» амбициозны, трудоемки, но выполнимы. До 2021 года стоит определенная задача: выйти на третье место в стране по объему активов и пассивов.

«Сейчас занимаем по активам 5-е место в России, по пассивам 7-е. Общий кредитный портфель объединенной корпорации достигает 378 млрд рублей, объем инвестиций - 980 млрд рублей, объем средств клиентской группы составляет почти 800 млрд рублей. В текущем моменте мы можем кредитовать бизнес до 180 месяцев, то есть до 15 лет. И это только начало», - пояснил журналистам Михайлюков.

Отдельной темой для разговора стали способы грамотного инвестирования денежных средств населения.

«Если говорить о людях, работающих от зарплаты до зарплаты, в собственных сбережениях такой человек должен иметь от 3 до 6 своих окладов. Наиболее разумно вкладывать эти деньги в стабильные консервативные инструменты - депозиты. Есть вторая категория клиентов, вкладная часть которых позволяет скомпенсировать инфляционные процессы. Как правило, такие люди не ограничиваются сберегательной возможностью и вкладывают средства с целью заработать на некоторых дополнительных банковских инструментах. Самым простым способом увеличить накопления являются инвестиционные счета и паивые инвестиционные фонды. Также, в этом разрезе, могут быть интересны вклады с повышенной ставкой в горизонте от 1-1,5 лет или фондовые рынки. Третья категория клиентов - это те, для которых условная потеря половины годовой зарплаты не сильно «ударит» по кошельку. Таким людям стоит выходить на инвестиции в классические отрасли, такие, как фармацевтика, промышленность, здравоохранение и так далее. В нашем банке есть широкий круг вариантов выбора инвестиций. Например, есть возможность вложений как в российские бумаги так и в иностранные. Также можно рассмотреть брокерское обслуживание, при котором сам клиент выбирает политику и стратегию приумножения собственного капитала», - прокомментировал Сергей Михайлюков.

Управляющий региональным операционным офисом Банка «Открытие» в Приморским крае также отметил, что на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о наличии в банке «Открытие» в Приморском крае абсолютно полноценной функциональности по всем направлениям. «Это даст нам возможность уже в ближайшее время предоставить настоящим и будущим клиентам наиболее «вкусные» продукты на рынке», - подытожил встречу Сергей Михайлюков.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.