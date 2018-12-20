www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.11 р. 100 JPY: 59.73 р.
EUR: 76.47 р. 10 CNY: 97.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Во Владивостоке представили "вкусные" продукты банка "Открытие"

20 Декабря 2018, 16:57 | Приморье

Первую предновогоднюю встречу с журналистами организовал объединенный банк «Открытие» в рамках бизнес-ланча, который прошел 19 декабря во Владивостоке.

Итоги работы единственной в стране объединенной корпорации, на 99,9% акционером которой стал Центральный банк России, подвел управляющий региональным операционным офисом Банка «Открытие» в Приморским крае Сергей МИХАЙЛЮКОВ, сообщает газета «Золотой Рог».

Встреча началась с разговора об интеграции в банк «Открытие» двух кредитно-финансовых организаций: Трансбанка и Бинбанка. Данное решение было принято в декабре 2017 года при поддержке Банка России, который  инвестировал в развитие объединенной корпорации 1 триллион рублей, тем самым став практически единоличным акционером финансово-кредитной организации.

«Это пока единственный случай в России, когда регулятор приобретает 99,9% акций, объединяя несколько банков и выводя их на кардинально новый уровень развития», - рассказал Михайлюков, отметив, что на текущий момент времени, деньги, выделенные ЦБ на оздоровление объединенного банка, уже возвращены регулятору в полном объеме. На сегодняшний день в корпорацию «Открытие» входят Росгосстрах, АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ", а также   федеральная компания «Балтийский лизинг».

В ходе встречи управляющий пояснил, что только за первые 9 месяцев текущего года банк вышел на чистую прибыль в размере около  31 млрд рублей. При этом  размер собственного капитала банка «Открытия» составляет  273 млрд рублей, а активы превышают 1,1 трлн рублей.

«Общий кредитный портфель банка в Приморье на 2018 год достигает 2 млрд рублей и, конечно, сейчас текущая доля на рынке у нас незначительная. По ряду позиций она не превышает 5-10%, но нам есть куда расти. Воронка продаж в текущем моменте уже  составила 7 млрд рублей. Только на все проекты, которые связаны с прямым финансированием краевой  и городской администрации, а также муниципальных образований, банком предварительно одобрен лимит в районе 11 млдр рублей. Несколько проектов уже реализовано с Примавтодором и Примтеплоэнерго. Сейчас мы  присматриваемся к проектам  развитие малой авиации. Но мы не ограничены только унитарными предприятиями. Банк заинтересован во многих проектах, которые способствуют модернизации и требуют длинных недорогих денег, мы их все берем в пул», - рассказал Сергей Михайлюков. Он подчеркнул, что на рассмотрении банка уже находятся заявки от крупного инвестиционного бизнеса на сумму не менее 12 млрд рублей. Речь идет о строительстве крупных объектов, жилых комплексов, а также объектах производственного и  гостиничного назначения. Большой внимание уделяется и поддержке малого и среднего бизнеса.

Говоря о поставленных задачах перед банком на ближайшие два года, Сергей Валерьевич отметил, что с 1 января в общей системе банка «Открытие» будут функционировать 930 офисов в 65 регионах РФ с предоставлением рабочих мест 14 тысячам граждан.

Михайлюков подчеркнул, что планы банка «Открытие» амбициозны, трудоемки, но выполнимы. До 2021 года стоит определенная задача: выйти на третье место в стране по объему активов и пассивов.

«Сейчас занимаем по активам 5-е место в России, по пассивам 7-е. Общий кредитный портфель объединенной корпорации  достигает 378 млрд рублей, объем инвестиций -  980 млрд рублей, объем средств клиентской группы составляет почти 800 млрд рублей. В текущем моменте мы можем кредитовать бизнес до 180 месяцев, то есть до  15 лет. И это только начало», - пояснил журналистам Михайлюков.

Отдельной темой для разговора стали способы грамотного инвестирования денежных средств населения.

«Если говорить о людях, работающих от зарплаты до зарплаты, в собственных сбережениях такой человек должен иметь от 3 до 6 своих окладов. Наиболее разумно вкладывать эти деньги  в стабильные консервативные инструменты - депозиты. Есть вторая категория клиентов, вкладная часть которых  позволяет скомпенсировать инфляционные процессы. Как правило, такие люди не ограничиваются сберегательной возможностью и вкладывают средства с целью заработать на некоторых дополнительных банковских инструментах. Самым простым способом увеличить накопления являются инвестиционные счета и паивые инвестиционные фонды. Также, в этом разрезе, могут быть интересны вклады с повышенной ставкой в горизонте от 1-1,5 лет или фондовые рынки. Третья категория клиентов  - это те, для которых условная потеря половины годовой зарплаты не сильно «ударит» по кошельку. Таким людям стоит выходить на инвестиции в классические отрасли, такие, как  фармацевтика, промышленность, здравоохранение и так далее. В нашем банке есть широкий круг вариантов выбора инвестиций. Например, есть возможность вложений как в российские бумаги так и в иностранные. Также можно рассмотреть брокерское обслуживание, при котором сам клиент выбирает политику и стратегию приумножения собственного капитала», - прокомментировал Сергей Михайлюков.

Управляющий региональным операционным офисом Банка «Открытие» в Приморским крае также отметил, что на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о наличии в банке «Открытие» в Приморском крае абсолютно полноценной функциональности по всем направлениям. «Это даст нам возможность уже в ближайшее время предоставить настоящим и будущим клиентам наиболее «вкусные» продукты на рынке», - подытожил встречу Сергей Михайлюков.

Анна МАЦОВСКАЯ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: открытие  банк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru