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"Зимняя сказка" от ПАО "Дальневосточный банк" – праздничный вклад со ставкой до 7,6 процентов!
Под новый год, желая друг другу финансового благополучия, люди, как правило, задумываются об инвестициях с гарантированной прибылью. Вклад «Зимняя сказка» со ставкой 7,6 процентов годовых для клиентов, уже имеющих вклад в ПАО «Дальневосточный банк», и 7,5 процентов годовых для клиентов, обратившихся в банк впервые — доходный инструмент сохранения и приумножения средств. Срок действия вклада - 367 дней, минимальная сумма — 50 000 рублей. Открыть вклад можно до 28 февраля 2019 года.
Одно из преимуществ вклада «Зимняя сказка» в том, что, при заключении договора, клиент может выбрать способ распоряжения ежемесячно начисленными процентами: их можно снимать и тратить на свои нужды либо причислять к основной сумме вклада.
О надежности вложений средств вкладчиков ПАО «Дальневосточный банк» свидетельствует высокий долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной и национальной валюте - B2 (стабильный), присвоенный банку Международным агентством Moody’s Investors Service, и рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, присвоенный Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Кроме того, ПАО «Дальневосточный банк» является участником системы страхования вкладов.
Более подробную информацию о вкладе «Зимняя сказка» можно получить на сайте www.dvbank.ru.
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