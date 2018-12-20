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"Зимняя сказка" от ПАО "Дальневосточный банк" – праздничный вклад со ставкой до 7,6 процентов!

20 Декабря 2018, 17:29 | Приморье

Под новый год, желая друг другу финансового благополучия, люди, как правило, задумываются об инвестициях с гарантированной прибылью. Вклад «Зимняя сказка» со ставкой 7,6 процентов годовых для клиентов, уже имеющих вклад в ПАО «Дальневосточный банк», и 7,5 процентов годовых для клиентов, обратившихся в банк впервые — доходный инструмент сохранения и приумножения средств. Срок действия вклада - 367 дней, минимальная сумма — 50 000 рублей. Открыть вклад можно до 28 февраля 2019 года.

Одно из преимуществ вклада «Зимняя сказка» в том, что, при заключении договора, клиент может выбрать способ распоряжения ежемесячно начисленными процентами: их можно снимать и тратить на свои нужды либо причислять к основной сумме вклада.

О надежности вложений средств вкладчиков ПАО «Дальневосточный банк» свидетельствует высокий долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной и национальной валюте - B2 (стабильный), присвоенный банку Международным агентством Moody’s Investors Service, и рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, присвоенный Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Кроме того, ПАО «Дальневосточный банк» является участником системы страхования вкладов.

Более подробную информацию о вкладе «Зимняя сказка»  можно получить на сайте www.dvbank.ru.

Генеральная  лицензия ЦБ РФ 843. На правах рекламы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: приморье  вклады  финансы  дальневосточный банк  Зимняя сказка  новый год 



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