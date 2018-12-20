Банки делают приморцам под Новый год выгодные предложения

Банки дарят своим клиентам выгодные процентные ставки

по вкладам, привлекательные условия по кредитам,

а также разрабатывают другие интересные продукты

Предновогодний период традиционно отмечается повышением покупательской активности. «Черные пятницы», акции и распродажи, характерные для торгового сегмента, не обходят стороной и финансовый сектор: банки дарят своим клиентам выгодные процентные ставки по вкладам, привлекательные условия по кредитам, а также разрабатывают другие интересные продукты.

Что касается увеличения спроса на заемные средства, то по данным Frank RG, прирост выдач в декабре относительно предыдущего месяца каждый год составляет приблизительно +20%. Это связано с усилением покупательской активности. В предшествии праздников люди более склонны к кредитным продуктам.

«Новогодние каникулы – не только отличное время для отдыха и путешествий, но и хорошая возможность взять кредит на особых условиях или с пользой вложить денежные средства. Ставки по кредитным программам и вкладам в кредитных организациях, как правило, выгоднее накануне праздников», - отмечает начальник управления розничных услуг Дальневосточного банка Александр КУЗНЕЦОВ.

Сохранить…

Дальневосточный банк ежегодно запускает сезонные предложения, например, вклад «Зимняя сказка», который подарит возможность не только сохранить, но и приумножить капитал, разместив деньги в банке с ежемесячной капитализацией, по годовой ставке 7,5%. При этом, если клиент уже имеет вклад в Дальневосточном банке, годовая ставка составит 7,6%. Помимо повышенной ставки, вклад «Зимняя сказка» от Дальневосточного банка обладает целым рядом очевидных преимуществ: капитализация процентов, минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей, срок вклада – 367 дней, ежемесячные выплаты процентов, страхование вклада.

Азиатско-Тихоокеанский банк также постоянно радует своих клиентов новыми предложениями. Под конец 2018 года банк представил для клиентов вклад «Золотой», с процентной ставкой 7,7% годовых.

«Акции всегда привлекают клиентов. Банки стараются выдвинуть более выгодные предложения, чтобы заинтересовать и привлечь новых клиентов, а также порадовать тех, которые уже давно работают с банком. Это можно сравнить с распродажами в магазинах. К примеру, широко известная «черная пятница» ведет свои корни из XIX века. И, в обозримом будущем, данный формат не претерпит глобальных изменений», - рассказал заместитель по розничному бизнесу директора Азиатско-Тихоокеанского банка по Приморскому краю Сергей КОЗЫРЕВСКИЙ.

…прикупить…

А какой Новый год без подарков!? В предновогодний период люди, прежде всего, больше тратят, нежели сберегают, отмечают эксперты. Соответственно, большей популярностью пользуется кредитование. И эта тенденция неизменна в течение многих лет.

«А вот характер трат, их сумма и цели меняются в зависимости от экономической ситуации в стране. К примеру, из-за повышения курса доллара, произошедшего несколько лет назад, часть населения была вынуждена отказаться от поездок за границу на новогодние праздники и перестроить свои планы и бюджет. Ситуация конца текущего года сопоставима с ситуацией конца прошлого года, поэтому и траты, и запросы клиентов стандартные: подарки родным и близким», - рассказал Сергей Козыревский.

Как сообщила Наталья Маракова, начальник Департамента розничного бизнеса и КМСБ, Дальневосточный банк запустил новую акцию по кредитным программам «Мечтам - сбываться!», которая позволит клиентам получить кредит по ставке от 10% годовых. При этом акция актуальна и для тех заемщиков, которые желают рефинансировать уже имеющийся кредит — снизить ежемесячный платеж по действующим кредитам, объединить несколько кредитов в один, получить дополнительные средства на любые цели. Например, на подарки друзьям и близким к Новому году.

«В декабре мы отмечаем увеличение торгового оборота (POS и e-commerce) на клиента в среднем на 22 % по сравнению с предшествующим периодом. Растет доля таких категорий, как супермаркеты (+4,1%) и магазины (+2,5%) в сравнении со структурой предшествующих 11 месяцев. Основные драйверы: бакалейные магазины и супермаркеты, косметические магазины, магазины бытовой техники, магазины с продажей спиртных напитков на вынос, пиво, вино, ликеры, радио-, стерео- и телевизионные магазины, часы, украшения, наручные часы, столовые приборы из серебра», - сообщила директор департамента CRM, розничного маркетинга и продвижения банка «Открытие» Екатерина МАСЛОВА.

Россельхозбанк также порадовал своих клиентов традиционными предновогодними акциями, в рамках которых деньги можно получить на любые цели и по приемлемым ставкам. Оба предложения «Снегопад процентов» и «Удачный процент» действуют до 31 декабря, так что все приморцы успеют решить свои предновогодние проблемы без ущерба для семейного бюджета.

«По акции «Снегопад процентов» можно взять кредит на сумму от 10 до 750 тыс. рублей на срок до пяти лет. Работники предприятий, являющихся участниками зарплатного проекта АО «Россельхозбанк», получающие заработную плату на счет, открытый в банке не менее полугода, могут получить до 1,5 млн рублей. Также участникам зарплатных проектов, надежным клиентам банка и работникам бюджетных организаций срок кредита может быть продлен до семи лет. Ставка от 10,7%. Акция «Удачный процент» действует для клиентов, получающих заработную плату на счет в Россельхозбанке. Она позволяет получить кредит на сумму от 1 млн рублей на срок от 1 года под 12% годовых», - рассказал заместитель директора Приморского РФ АО «Россельхозбанк» Алексей АНДРОНОВ.

…и получить кэшбэк

Привлекательные ставки по кредитам и депозитам – не единственный способ порадовать клиентов финансовых организаций перед Новым годом. С ростом доли безналичных платежей и с увеличением оборота кредитных карт неизбежно выросло и число акций по этим продуктам, например, повышенный кэшбэк.

Так, например, весь декабрь для клиентов банка будет действовать акция «Новый год с банком «Открытие», рассчитанная как на текущих, так и на новых клиентов. «Мы разыграем главный приз – 100% кэшбэк на все покупки декабря. Чтобы стать участником, достаточно будет зарегистрироваться на промостранице акции и оплачивать свои покупки картой банка. Чем больше покупок, тем выше шансы на победу. Все подробности акции размещены на сайте банка в разделе «Акции», - объяснила Екатерина Маслова.

АТБ в этом году подготовил для своих клиентов уникальную кредитную карту «Абсолютный 0», которая имеет процентную ставку 0% годовых на кредитные средства, а также позволяет получать кэшбэк 1% от покупок.

Кроме того, акционные предложения не обошли стороной и субъекты бизнеса. Например, еще в октябре банк «Открытие» запустил сезонные акции «Выгодный Рефинанс» и «Супер Оборотный» для компаний малого и среднего бизнеса. Они позволяют клиентам значительно сократить затраты на обслуживание кредитов и получить дополнительное финансирование на максимально привлекательных условиях.

«Не так давно банк снизил ставки по всей линейке кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса. Сейчас предприятия этого сегмента могут получить по ставке от 9% годовых все виды кредитов, включая инвестиционные. Одновременно были отменены комиссии за выдачу, что, конечно, дает дополнительную выгоду клиентам», - говорит Екатерина Маслова.

На фото: Банки положили под елочку подарки на любой вкус.

Анна МАЛЕЦКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.