Банки существенно пересмотрят ставки по ипотеке

В следующем году ставка по ипотеке постепенно снизится еще на 0,5-1%

92,5 млрд рублей заемных средств получили приморцы в кредитных организациях для решения своих жилищных вопросов, не малая их часть стала доступна благодаря кредитованию именно в приморских региональных банках (по данным www.cbr.ru на 1 ноября 2017 года). Предполагают, что недавнее заявление президента России о возможности снизить проценты для семей, где второй и последующий ребенок родится с 2018 по 2022 годы, придаст кредитам еще большую динамику.

Средний процент, под который в предыдущем месяце оформляли ипотечные кредиты приморцам, составил 9,89%. Ожидается, что в следующем году ставка постепенно снизится еще на 0,5-1%.

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ связывает снижение ставок по ипотеке с понижением ключевой ставки Банком России и удешевлением фондирования банков. С его точки зрения, в настоящий момент ставки по ипотеке находятся на исторических минимумах. С высокой вероятностью, тренд на снижение сохранится и в дальнейшем, но темп изменения будет не таким высоким.

Начальник управления ипотечного кредитования Примсоцбанка Илья ТКАЧУК считает, что снижение процентных ставок на ипотечном рынке сопровождается ростом спроса населения на новостройки.

«В то же время на рынке Приморья наиболее востребованы квартиры небольшой площади, поскольку подобная недвижимость в ипотеку доступна более широкому кругу заемщиков. Определенным сдерживающим фактором на текущий момент является высокая стоимость квадратного метра, которая является производной от высокого спроса и недостаточного объема строящегося жилья», - говорит Ткачук.

Заместитель директора Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей АНДРОНОВ также отмечает длительную тенденцию к существенному росту цен на недвижимость и дефицит качественного жилья, так как ипотека стала доступной все более широким слоям населения. По его оценкам, в настоящее время рынок ипотеки в Приморье характеризуется преобладанием вторичного рынка жилья над первичным. В Приморском филиале Россельхозбанка такое соотношение составляет примерно 75 на 25%. Этому способствует структура рынка (рост предложения, активизация рынка), а также снижение процентных ставок по ипотечным кредитам на приобретение вторичного жилья. Кроме того, в банке отмечают существенный рост ежемесячной суммы выдач по ипотечным программам. В среднем Приморский филиал Россельхозбанка принимает около 250 заявок на ипотечные кредиты в месяц.

Управляющий филиалом «Хабаровский» банка «Российский капитал» Сергей МАЛКОВ считает, что дальнейшее падение ставок зависит от того, как поведет себя рынок жилья и других факторов: от инфляции, от общей экономической ситуации в стране и мире. С точки зрения эксперта, сегодняшние условия банков стали более привлекательными, а цены на квартиры в Хабаровском и Приморском краях стали более приемлемыми по сравнению с 2016 годом. Участники рынка активизировали борьбу за клиента.

В свою очередь руководитель ипотечного центра банка «Приморье» Демид ЗИНЕНКО замечает, что 2017 год показал значительное снижение процентных ставок не только по ипотечным кредитам, но и по потребительским и иным кредитным продуктам. При сохранении ряда условий в случае дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, можно предполагать дальнейшее снижение процентных ставок, в том числе по ипотечному кредитованию.

Люфт уменьшается

Илья Ткачук обращает внимание на значительное сокращение разницы между ставками по кредитам на первичном и вторичном рынке. В частности в Примсоцбанке кредитование первичного рынка жилья сейчас осуществляется под ставку от 8,75 - 9,75% годовых при условии оформления личного страхования заемщиков. Кроме того, банк предлагает специальные возможности по снижению процентов по ипотеке. Опция «Назначь свою ставку» позволяет заемщику выбрать размер снижения базовой ставки от 0,5 до 3%. Таким образом, приобрести недвижимость на первичном рынке жилья банк предлагает под ставку от 5,85% годовых. Кстати, именно за счет роста объема выдач жилищных ипотечных кредитов на 47% по сравнению с 2016 годом, согласно рейтингу «Эксперт РА» Примсоцбанк вошел в ТОП-20 российских банков.

Александр Вялков уверен, что нынешний и следующий годы станут рекордными по объему продаж ипотеки в России. «По результатам текущего года мы ожидаем рост рыночных продаж примерно на четверть. По нашим оценкам, в нынешнем году объем выдачи жилищных кредитов в стране приблизится к историческому максимуму в 1,8 трлн рублей. В дальнейшем рынок продолжит уверенный рост на уровне 10-15%», - говорит представитель ВТБ.

В настоящий момент кредит на покупку жилья в ВТБ можно оформить по ставке от 9,25% годовых (с учетом специального предложения до 31 декабря 2017 г.).

Россельхозбанк в очередной раз понизил процентную ставку по ипотеке, теперь кредит можно взять под ставку от 8,85 % годовых и рефинансировать как собственные кредиты РСХБ, так и сторонних кредитных организаций.

В 2017 году и банк «Российский капитал» поддерживал тренд по снижению процентных ставок с 11 до 7,5% и в конце года запустил акцию для клиентов с первоначальным взносом от 30%. Для них базовая процентная ставка при выходе на сделку до 31.12.17 уменьшается на 0,5%.

Рефинансирование в цене

Программа рефинансирования является достаточно мощным инструментарием, который стимулирует рынок ипотеки в целом. От 30 до 47% всех выданных жилищных кредитов в коммерческих банках в Приморье составляет именно рефинансирование кредитов своих и сторонних банковских организаций.

По словам Ильи Ткачука, столь высокая доля программы была достигнута в первую очередь за счет низких ставок (от 6.45% годовых), а также возможностей программы. Например, увеличения срока кредита и сокращения размера ежемесячных платежей.

Александр Вялков также говорит, что розничный бизнес ВТБ в Приморском крае за 11 месяцев текущего года выдал около 2,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 5,5 млрд рублей. Из них почти 200 кредитов на сумму порядка 600 млн рублей выданы на рефинансирование ипотеки.

Этот продукт становится более разнообразным. По словам Сергея Малкова, банк «Российский капитал» помимо классического рефинансирования ипотечного кредита предлагает применить программу «Рефинансируй проще» по одному документу, пока она работает в пилотном режиме и проведены первые сделки. Для получения одобрения по платежеспособности клиенту достаточно предоставить только паспорт, а для анализа предмета залога - отчет об оценке и кредитный договор с предыдущей сделки.

Семьи направляют в АИЖК

На вопрос, какова перспектива у программы по субсидированию государством процентной ставки сверх 6% годовых для семей с детьми, где второй и третий ребенок родится в 2018 году и далее, Илья Ткачук разъясняет: «Программа субсидирования, как правило, реализуется субъектом федерации и АО «АИЖК». Стоит отметить, что в некоторых регионах уже действует льготная программа ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан, например, для «дефицитных» специалистов. Будет ли реализована программа в Приморском крае, зависит от готовности региональной власти. Примсоцбанк же как один из ключевых партнеров АО «АИЖК» рассматривает возможность участия в реализации программы при ее введении».

По мнению Сергея Малкова, на фоне внедрения спецпрограммы увеличится интерес к жилью в новостройках. А низкая ставка для заемщиков с маленькими детьми также может положительно повлиять на их выбор в плане увеличения комнат или площади квартиры. Поскольку за счет сокращения ежемесячных платежей такие семьи смогут пересмотреть бюджет покупки и, соответственно, решиться на более крупную сумму займа. И в итоге вместо планируемой двухкомнатной квартиры купить трехкомнатную.