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"Лёгкий" банк

20 Декабря 2016, 12:43 | Приморье

Для банка «Восточный» открытие офисов нового формата позволит изменить стиль общения с клиентом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Банк «Восточный» открывает на Дальнем Востоке отделения нового формата – без стационарных компьютеров, шкафов с бумажными договорами и очередей. Первые отделения нового формата открылись в Хабаровске и Южно-Сахалинске, Владивосток – на очереди.

Расширяя сеть точек продаж, в банке постарались взглянуть на формат отделения по-новому. Летом 2016 года в «Восточном» была успешно запущена технология продажи кредитных карт с планшетов «Лёгкий фронт», позволившая отказаться от бумажных документов: клиент в случае одобрения ставит свою подпись прямо на сенсорном экране планшета, а свой экземпляр договора получает по электронной почте.

Технология опробована и успешно применяется там, где людям могут срочно потребоваться деньги – например, в торговых центрах, зонах вылета аэропортов. В ноябре консультанты банка начали работать в четырех «воздушных воротах» Дальнего Востока – Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Якутске. А в декабре стали появляться полноценные отделения банка, целиком основанные на технологии «Лёгкого фронта». 3 декабря первое на Дальнем Востоке инновационное отделение начало работу в Хабаровске, в торговом центре «МаксиМолл»; следом, 18 декабря, открыл двери для клиентов «офис без бумаг» в Южно-Сахалинске, в ТРЦ «Сити-Молл». 

- Открытие офиса подобного формата позволит изменить стиль общения с клиентом, - отметил руководитель службы сопровождения сети Дальневосточного филиала банка «Восточный» Виталий ЧУРСИН. – Сотрудники не привязаны к отделению, смогут выполнять продажи клиентам с планшета без использования стандартного и долгого банковского программного обеспечения. Теперь оформить кредит можно сидя с клиентом на диване в любом месте торгового центра. В дизайне отделения сделана ставка на самообслуживание: удобная и понятная навигация пространства позволяет клиенту самостоятельно спокойно и не торопясь изучить все предлагаемые банком продукты и программы.

В дополнение к обычным, живым менеджерам в инновационных отделениях будут работать виртуальные консультанты (голографическая проекция, которая будет рассказывать клиентам о банке и его услугах). Кроме того, у посетителей будет возможность общаться с сотрудниками банка дистанционно: в отделении установлено дополнительное рабочее место «видеоменеджер», и при помощи удаленной коммуникации с сотрудником клиент банка сможет провести любую банковскую операцию. В вендинговых аппаратах можно приобрести дебетовую или кредитную карту, подарочные карты, пакеты услуг; в обменных аппаратах – произвести операции с валютой.

Для клиентов, пришедших с детьми, банк обустроил в инновационных отделениях современные детские уголки. Игровой модуль представлен приставкой X-box с технологией Kineсt. В планах оборудовать зону для рисования 3D-ручкой, которая к тому же будет развивать у детей творческие способности и пространственное мышление. Реклама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Восточный  банк 



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