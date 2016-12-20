Примсоцбанк назван одним из самых надежных банков России

Один из ведущих банков Приморья за прошедший год показал высокие финансовые результаты

По версии рейтинга портала «Сравни.ру» «Рейтинг надежности 200 крупнейших банков» Примсоцбанк вошел во вторую группу надежности из семи, показав высокие финансовые результаты, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Авторитетный интернет портал «Сравни.ру» опубликовал рейтинг надежности 200 крупнейших банков с учетом финансовой отчетности и других критериев, распределив их на семь групп надежности – от более надежных к менее надежным. Данный рейтинг предназначен в первую очередь в помощь пользователям, юридическим и физическим лицам, которые выбирают надежный банк для финансового сотрудничества.

В данном рейтинге Примсоцбанк входит во вторую группу надежности. Как отмечается на портале «Сравни.ру», во вторую категорию надежности «собраны банки, подконтрольные региональным властям, которые, в сущности, можно отнести к государственным, но с меньшей степенью надежности. К этой же группе относятся «дочки» иностранных банков и компаний, банки крупных финансовых и финансово-промышленных групп, а также банки, показывающие наилучшие финансовые (и нефинансовые) показатели согласно нашей методике». Именно к числу последних и относится Примсоцбанк, показавший за прошедший год высокие финансовые результаты.

Стоит отметить, что в первую группу вошли в основном банки с государственным участием.

«Сравни.ру» – сервис выбора услуг банков и страховых компаний. Проект существует с 2009 года. На сайте представлена информация о предложениях около 600 банков, более 200 МФО и 250 страховых компаний, имеющих отделения по всей России. База данных ежедневно проверяется и пополняется командой независимых экспертов-аналитиков. Главная идея сайта — дать возможность пользователям легко и удобно сравнить предложения банков и страховых компаний, сэкономить свое время и получить наибольшую выгоду.

Досье "Золотого Рога": На сегодняшний день Примсоцбанк имеет 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России. В банке работает более 1,7 тыс. квалифицированных сотрудников, число которых растет по мере развития филиальной сети. Банк работает в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Омской, Челябинской, Иркутской и Свердловской областях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.