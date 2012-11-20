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Райффайзенбанк меняет ставки по вкладам
Райффайзенбанк объявляет об изменении процентных ставок по депозитам. По большинству вкладов в рублях ставки повышены на 0,1-1,2% в зависимости от вида и срока депозита. Также ставки повышены в среднем на 0,1-0,6% по вкладам сроком на один месяц в долларах США.
«Согласно нашим исследованиям рынка, около 80% потребителей со средним и высоким доходом откладывают деньги, и рубль является самой популярной валютой вклада. При этом клиенты Райффайзенбанка отдают предпочтение вкладам с возможностью пополнения и частичного снятия сроком на 1 год и более. Для них особенно интересным будет новое предложение по вкладу в рублях «Свобода действий», ставки по которому для сроков 1-2 года повышены в среднем на 1%», - отметил Алексей КАПУСТИН, начальник управления розничных продуктов и развития клиентских отношений ЗАО «Райффайзенбанк».По большинству вкладов в евро и вкладам в долларах США ставки снижены.
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