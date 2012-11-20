Сбербанк открывает месяц самых выгодных зарплатных проектов

Отличные условия заключения договора о переводе заработной платы сотрудников на банковские карты предлагает предприятиям и организациям Приморья Сбербанк России в честь своего дня рождения. Только в период акции «12», которая продлится с 12 ноября по 12 декабря этого года, комиссия за перечисление денежных средств составит всего 0,12%, а для бюджетных организаций – 0%. При этом к услугам зарплатных клиентов банка – самая широкая сеть банкоматов, возможность управления своими финансами через интернет, а также многочисленные льготы при использовании различных банковских услуг.

– Перечисление заработной платы на карты Сбербанка обладает целым рядом преимуществ как для сотрудников, так и для самого предприятия, – рассказывает начальник отдела по работе с предприятиями Приморского отделения №8635 ОАО «Сбербанк России» Ирина АПИШЕВА. – Безналичные расчеты избавляют от необходимости инкассировать денежные средства и дают возможность в полной мере использовать современные технологии, позволяя сократить расходы предприятия и повысить безопасность. Сотрудники компаний и организаций получают возможность оформлять все виды кредитов на льготных условиях – от кредитной карты до ипотеки. Также они автоматически становятся участниками бонусной программы «Спасибо» от Сбербанка, согласно которой за каждую покупку по карте начисляются бонусные баллы, которые можно обменять на рубли в торговых точках партнеров программы. Благодаря уникальной акции «12» подключиться к зарплатному проекту можно на особо выгодных условиях. Узнать обо всех преимуществах зарплатных проектов и особенностях законодательства можно будет на семинаре, который состоится 28 ноября в здании Сбербанка на ул. Фонтанной, 18, 6 этаж, с 11 до 13 часов.

Внимание: заявку на заключение договора необходимо направить не позднее 28 ноября 2012 года! Подать заявку можно по тел. (423) 242-14-17, 272-16-72, 272-17-83 и во время семинара 28 ноября.

Досье: Акция длится с 12 ноября по 12 декабря 2012 года включительно. Участие в ней принимают предприятия со штатной численностью не менее 50 человек. Для компаний и организаций, заключивших договор в период проведения акции, действует комиссия в 0,12% от объема перечисляемых средств. Сотрудникам предприятий бесплатно выдаются карты MasterCard, а также карты MasterCard Gold в количестве не более 12 карт на предприятие. Участвуют только новые клиенты банка (перезаключение договоров не допускается). Заявка на заключение договора должна быть подана не позднее 28 ноября 2012 года включительно. Первое перечисление денежных средств должно быть произведено не позднее 28 декабря 2012 года. Реклама.